8 de abril de 2026
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en abril 2026

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuándo y cuánto se acreditará este abril.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de abril.

Tarjeta Alimentar: consultá la fecha y monto de abril

Todo sobre la Tarjeta Alimentar en abril 2026

Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en abril los beneficiarios recibirán la misma suma que en enero, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:

Lee además
ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de abril de 2026

ANSES confirmó pagos: beneficiarios que cobran hoy miércoles 8 de abril
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en abril 2026

Hay fecha y monto: todo sobre el Complemento Leche en abril 2026
  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Si querés consultar el calendario de pagos completo para abril, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Seguí leyendo

Cobros ANSES: a quiénes les depositan este martes 7 de abril

Anses: cómo son los vouchers que reemplazan al ex Potenciar Trabajo

Becas Progresar 2026: hasta cuándo te podés anotar y cómo cobrar

Atención beneficiarios: ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en abril

ANSES paga este lunes 6 de abril: consultá si te corresponde cobrar

Atención ANSES: calendario de pagos de abril 2026 con todas las fechas actualizadas

¿Querés cobrar Becas Progresar? Estos son los pasos y condiciones

ANSES confirmó pagos para hoy: mirá quiénes cobran este martes 31 de marzo

Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

Una camioneta volcó y complicó el tránsito en el Acceso Sur