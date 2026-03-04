4 de marzo de 2026
Cuánto pagan las Becas Progresar en marzo 2026 y a quiénes les corresponde

Con el inicio de marzo, conocé cuánto se cobra por las Becas Progresar, si hubo aumentos, quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para cobrarlo.

Por Juan Pablo Strappazzon

Con el inicio de marzo, miles de estudiantes consultan cuánto se cobra por la Becas Progresar de Anses. En esta nota detallamos el monto oficial vigente, si hubo actualización reciente, a quiénes alcanza el beneficio y cuáles son los requisitos para acceder al programa.

Becas Progresar
Becas Progresar: cuánto pagan en marzo 2026 y quiénes acceden

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a acompañar a jóvenes en la finalización de sus estudios y en la continuidad de su formación académica y profesional. Su objetivo principal es garantizar el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo en distintos niveles.

De acuerdo con la información vigente, en marzo no se aplicaron aumentos en el monto del beneficio. Por ese motivo, los titulares cobrarán $35.000 mensuales, aunque el pago inicial será del 80%, es decir, $28.000. El 20% restante se retiene y se libera posteriormente, siempre que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes al final del ciclo lectivo.

El plan se estructura en tres líneas principales: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de edad, nivel educativo e ingresos, que los postulantes deben cumplir para acceder y mantener el beneficio a lo largo del año.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar 2026

Progresar Superior

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
  • Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
  • Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
  • Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
  • Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
  • Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
  • Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Progresar Obligatorio

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
  • La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Cumplir con la condición de alumno regular.
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

