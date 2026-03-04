4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de marzo de 2026

ANSES informó que sigue vigente el cronograma de pagos de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de marzo de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de marzo de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 4 de marzo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de marzo de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Febrero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.
  • Febrero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Lee además
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
Jubilaciones de marzo 2026: cómo queda la mínima tras los aumentos
A tener en cuenta

Jubilaciones de marzo 2026: cómo queda la mínima tras los aumentos
calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de marzo

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de marzo

Fechas de cobro ANSES marzo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 20 de marzo al 10 de abril de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desempleo Plan 2

  • Enero: todas las terminaciones de documento desde el jueves 5 de marzo al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 3 de marzo de 2026

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en marzo 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 2 de marzo de 2026

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para marzo 2026

ANSES: quiénes cobran este viernes 27 de febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 26 de febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 25 de febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran este martes 24 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Explosión, en el centro de Tel Aviv, Israel. FOTO: NA
Guerra y mercados

Cómo impacta la guerra en Oriente Medio en la economía argentina

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras