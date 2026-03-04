4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Seguridad social

Asignación Universal por Hijo: dieron de baja a más de 211 mil beneficiarios en un año, según datos oficiales

Se debe a la disminución de la cantidad de trabajadores registrados. Cuáles son las cifras del informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Anses confirmó el cronograma de pagos de haberes de las AUH. Conocé cuándo debes cobrar.

Anses confirmó el cronograma de pagos de haberes de las AUH. Conocé cuándo debes cobrar.

Por Sitio Andino Economía

Las asignaciones por hijo registran una reducción de 211.374 beneficiarios en el último año debido principalmente a la menor cantidad de trabajadores registrados y jubilados con hijos menores o con discapacidad que las perciben, según reflejan datos oficiales.

Al analizar la variación del sistema entre noviembre de 2025 e igual mes del 2024, el informe del Alcance de la Seguridad Social elaborado por la Secretaría de Trabajo de Nación expuso que “esta caída se explica principalmente por la disminución de las prestaciones por hijo correspondientes a trabajadores en relación de dependencia, con 151.762 beneficiarios menos”.

Lee además
Minería: qué cursos y carreras cortas se pueden estudiar en Mendoza
Capacitación

Minería: qué cursos y carreras cortas se pueden estudiar en Mendoza
El PJ presentó datos críticos del sector vitivinícola y exigió respuestas inmediatas al Gobierno provincial video
En la Legislatura

Con números en rojo, el PJ alertó por el derrumbe del vino en Mendoza

De esta manera, las asignaciones para empleados registrados bajaron un 5% en un año, pasando de 3.035.308 en noviembre de 2024 a 2.883.546 en el mismo mes del calendario pasado. La merma es menor a la registrada entre 2023 y 2024, cuando en el mismo periodo las asignaciones para este segmento disminuyeron un 22,3%.

Asimismo, agregó que a ello se suma la reducción en los beneficios percibidos por hijos de jubilados y pensionados (pasivos), que alcanzó las 43.156 prestaciones, y la baja de 24.552 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Anses asignacion universal por hijo créditos
En contraposición, creció la cantidad de beneficiarios que son monotributistas.

En contraposición, creció la cantidad de beneficiarios que son monotributistas.

Qué pasa con las asignaciones por hijo y el empleo

En contraste, las asignaciones por hijo correspondientes a trabajadores monotributistas mostraron un incremento de 15.878 beneficiarios, equivalente a una variación positiva del 2,7%.

El reporte reflejó que el régimen de Asignaciones Familiares alcanza a 9,4 millones de beneficiarios, que comprenden niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad, personas gestantes y cónyuges de pasivos.

De este total, 8,3 millones corresponden a Asignaciones por Hijo, de las cuales la mayor cantidad son beneficiarios de la AUH, con 4,1 millones de personas, seguida por la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a 2,9 millones.

En relación a las prestaciones que cubren contingencias distintas a la de tener hijos a cargo, agrupadas bajo la categoría “Otras prestaciones”, los cónyuges de pasivos concentran la mayor cantidad de beneficiarios, con 939.577 personas, seguidos por las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social, que ascienden a 62.144 personas.

Al analizar el alcance de los distintos subsistemas de la Seguridad Social, el informe precisó que “se observa que el 20,8% de la población total recibe algún beneficio en concepto de Asignaciones Familiares otorgadas por ANSES”.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de marzo de 2026

Cuánto pagan las Becas Progresar en marzo 2026 y a quiénes les corresponde

Por qué China se posiciona como el mayor productor automotriz del mundo

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de marzo de 2026

Cómo impacta la guerra en Oriente Medio en la economía argentina

Fuerte desplome del agro: por qué la liquidación de divisas cayó 41% en febrero

Las ventas de autos usados cayeron 12,6% en febrero: qué advierten las concesionarias

La brecha entre el salario mínimo y la canasta básica en Argentina: una comparación con América Latina

LO QUE SE LEE AHORA
Explosión, en el centro de Tel Aviv, Israel. FOTO: NA
Guerra y mercados

Cómo impacta la guerra en Oriente Medio en la economía argentina

Las Más Leídas

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave.
Legislatura

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave

Grave agresión a dos hombres en Luján de Cuyo.
riña callejera

Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial
Salarios

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial

Actualizan el precio del Documento Nacional de Identidad: exprés, 24 horas y al instante más caros
RENAPER

Desde marzo, el DNI costará más: qué cambia y a quiénes afecta