Requisitos

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Se trata de una disposición de los ministerios de Salud y Capital Humano del gobierno nacional. Quiénes podrán cobrar la AUH.

"Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive, que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación", indica el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2001760740378649076&partner=&hide_thread=false

El anuncio se da en medio de una baja vacunación a nivel general, con la amenaza del sarampión en niños, por lo que el Ministerio de Salud insiste en la aplicación de las inoculaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/1999120094417363100&partner=&hide_thread=false

Qué pasará con la Asignación por Embarazo para Protección Social

Según informaron los ministerios, "se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional".

De acuerdo al gobierno nacional, el objetivo de las medidas también es simplificar los trámites a la comunidad y brindar mayor transparencia.

