Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

"Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive, que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación", indica el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2001760740378649076&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/IF7wLmGxQa — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) December 18, 2025 El anuncio se da en medio de una baja vacunación a nivel general, con la amenaza del sarampión en niños, por lo que el Ministerio de Salud insiste en la aplicación de las inoculaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/1999120094417363100&partner=&hide_thread=false No dejes entrar al sarampión a tu casa



Si tu hijo tiene 5 años o menos y todavía no lo vacunaste, hacelo según el Calendario Nacional de Vacunación



La vacuna se usa hace años, es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos de… pic.twitter.com/rKtb4vHBMj — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 11, 2025 Qué pasará con la Asignación por Embarazo para Protección Social Según informaron los ministerios, "se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional".

De acuerdo al gobierno nacional, el objetivo de las medidas también es simplificar los trámites a la comunidad y brindar mayor transparencia.