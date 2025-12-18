Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Este jueves, el Ministerio de Capital Humano de la Nación junto con el de Salud establecieron nuevas medidas para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ahora habrá requisitos en pos del bienestar sanitario de las infancias.
"Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive, que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación", indica el comunicado.
El anuncio se da en medio de una baja vacunación a nivel general, con la amenaza del sarampión en niños, por lo que el Ministerio de Salud insiste en la aplicación de las inoculaciones.
Según informaron los ministerios, "se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional".
De acuerdo al gobierno nacional, el objetivo de las medidas también es simplificar los trámites a la comunidad y brindar mayor transparencia.