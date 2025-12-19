19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de diciembre de 2025

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y el de la Asignación Familiar y la Asignación Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de diciembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 19 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de diciembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 4 y 5, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de diciembre de 2025
Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 8 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 8 y 9, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Diciembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Anses-Calendario.jpg
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Desempleo Plan 2

  • Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este miércoles 17 de diciembre de 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 16 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre de 2025

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 12 de diciembre de 2025

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Te Puede Interesar

La motosierra del gobierno de Javier Milei toma fuerza en el presupuesto 2026
Congreso Nacional

Presupuesto 2026: ¿Un programa de gobierno o una proclama ideológica?

Por Marcelo López Álvarez
Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Por Sitio Andino Policiales
Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día
Requisitos

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Por Sitio Andino Economía