Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago en diciembre.
Tarjeta Alimentar ANSES: montos y fechas de pago en diciembre 2025
Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en diciembre los beneficiarios recibirán la misma suma que en noviembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:
Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
Documentos terminados en 2: 11 de diciembre
Documentos terminados en 3: 12 de diciembre
Documentos terminados en 4: 15 de diciembre
Documentos terminados en 5: 16 de diciembre
Documentos terminados en 6: 17 de diciembre
Documentos terminados en 7: 18 de diciembre
Documentos terminados en 8: 19 de diciembre
Documentos terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de diciembre
Documentos terminados en 1: 11 de diciembre
Documentos terminados en 2: 12 de diciembre
Documentos terminados en 3: 15 de diciembre
Documentos terminados en 4: 16 de diciembre
Documentos terminados en 5: 17 de diciembre
Documentos terminados en 6: 18 de diciembre
Documentos terminados en 7: 19 de diciembre
Documentos terminados en 8: 22 de diciembre
Documentos terminados en 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para diciembre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.