De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025

Útiles escolares.jpg Enterate del monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025 Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en diciembre 2025 La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES otorga a estudiantes de todos los niveles educativos, diseñado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares.

Según información oficial, este beneficio no se ajusta mensualmente, por lo que los beneficiarios recibirán el mismo monto que en meses anteriores: $85.000.

Es importante recordar que la prestación se abona una vez al año por cada hijo escolarizado de entre 45 días y 17 años. Además, se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días de la presentación.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025 Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos: Ingresar a Mi ANSES : Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.

: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal. Seleccionar la sección "Hijos" : Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".

: Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar". Descargar el formulario : Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.

: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo. Completar y firmar : Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado. Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES. Consultá el calendario de pagos de diciembre, con todas las asignaciones, fechas y terminaciones de DNI. Hacé clic aquí y enterate cuándo te corresponde cobrar.