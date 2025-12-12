De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional dirigido a quienes cobran AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos el monto actualizado para quienes perciban el pago durante diciembre de 2025.
Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en diciembre 2025
La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES otorga a estudiantes de todos los niveles educativos, diseñado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares.
Según información oficial, este beneficio no se ajusta mensualmente, por lo que los beneficiarios recibirán el mismo monto que en meses anteriores: $85.000.
Es importante recordar que la prestación se abona una vez al año por cada hijo escolarizado de entre 45 días y 17 años. Además, se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días de la presentación.
Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025
Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.