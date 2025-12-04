Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de diciembre. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de diciembre 2025 Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de diciembre 2025 El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en diciembre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a finales de este año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

Documentos terminados en 0 y 1 : lunes 15 de diciembre

: lunes 15 de diciembre Documentos terminados en 2 y 3 : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre Documentos terminados en 4 y 5 : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Documentos terminados en 6 y 7 : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Documentos terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en diciembre Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones: Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección "Mis Cobros", donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.