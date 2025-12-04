#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de diciembre. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de diciembre. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de diciembre 2025

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de diciembre 2025

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de diciembre 2025

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en diciembre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a finales de este año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

  • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en diciembre

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

