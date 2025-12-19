Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un hecho trágico sucedió anoche cuando un joven de 21 años perdió la vida en un nuevo accidente vial que se registra en la provincia de Mendoza.
El siniestro ocurrió cuando una moto impactó contra un auto. La víctima, de 21 años, murió tras caer a un canal de riego.
El hecho sucedió a las 20, sobre la ruta 28, en El Algarrobal, Las Heras, cuando una mujer que conducía un Renault Clio detuvo la marcha, presuntamente para intentar ingresar a su domicilio; y el joven que circulaba en una motocicleta marca Yamaha (150cc) -al parecer- no la advirtió e impactó de atrás al vehículo.
El impacto hizo que el joven saliera despedido y cayera a un canal de riego que está sobre la margen del costado norte, sobre calle Lavalle, quedando aproximadamente a 100 metros del lugar.
La víctima fatal, identificada como Mauricio Martin Devi, fue asistida por médicos del SEC pero ya se encontraba sin signos vitales.