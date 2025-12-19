19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

El siniestro ocurrió cuando una moto impactó contra un auto. La víctima, de 21 años, murió tras caer a un canal de riego.

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.

El hecho sucedió a las 20, sobre la ruta 28, en El Algarrobal, Las Heras, cuando una mujer que conducía un Renault Clio detuvo la marcha, presuntamente para intentar ingresar a su domicilio; y el joven que circulaba en una motocicleta marca Yamaha (150cc) -al parecer- no la advirtió e impactó de atrás al vehículo.

Lee además
Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos
vuelco fatal en lavalle: murio el conductor de un camion cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Cómo sucedió el accidente vial

El impacto hizo que el joven saliera despedido y cayera a un canal de riego que está sobre la margen del costado norte, sobre calle Lavalle, quedando aproximadamente a 100 metros del lugar.

accidente vial, moto, choque, Las Heras
El impacto hizo que el joven saliera despedido y cayera a un canal de riego.

El impacto hizo que el joven saliera despedido y cayera a un canal de riego.

La víctima fatal, identificada como Mauricio Martin Devi, fue asistida por médicos del SEC pero ya se encontraba sin signos vitales.

Temas
Seguí leyendo

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad

Dramático choque en Tupungato: una ciclista terminó hospitalizada tras ser embestida

Un conductor sufrió un accidente en Potrerillos y provocó la obstrucción de media calzada

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

LO QUE SE LEE AHORA
vuelco fatal en lavalle: murio el conductor de un camion cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Las Más Leídas

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido
Conflicto judicial

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

Te Puede Interesar

Mendoza asignó nuevos fondos para continuar con la ampliación Metrotranvía.
Los detalles

Metrotranvía: asignan nuevos fondos para continuar con la ampliación del servicio

Por Florencia Martinez del Rio
Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Por Cecilia Zabala
Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Por Marcelo López Álvarez