Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.

El hecho sucedió a las 20, sobre la ruta 28, en El Algarrobal, Las Heras, cuando una mujer que conducía un Renault Clio detuvo la marcha, presuntamente para intentar ingresar a su domicilio; y el joven que circulaba en una motocicleta marca Yamaha (150cc) -al parecer- no la advirtió e impactó de atrás al vehículo.

Cómo sucedió el accidente vial El impacto hizo que el joven saliera despedido y cayera a un canal de riego que está sobre la margen del costado norte, sobre calle Lavalle, quedando aproximadamente a 100 metros del lugar.

La víctima fatal, identificada como Mauricio Martin Devi, fue asistida por médicos del SEC pero ya se encontraba sin signos vitales.