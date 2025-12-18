18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conflicto judicial

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

Maru Botana vuelve a verse involucrada en problemas judiciales. Esta vez, su marido tuvo que pagar una cifra millonaria tras una denuncia por acoso laboral.

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

 Por Analía Martín

La reconocida pastelera, Maru Botana, quedó indirectamente expuesta luego de que una exempleada denunciara a su marido, Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral, además de reclamos salariales. El caso avanzó en la Justicia, pero finalmente se resolvió mediante un acuerdo económico que evitó llegar a juicio.

El conflicto se conoció públicamente a través de programas de espectáculos y rápidamente generó repercusión. La denuncia apuntó directamente al esposo de la cocinera, un empresario vinculado a los locales gastronómicos de la familia, y describió situaciones laborales que derivaron en una demanda millonaria. Según trascendió, el episodio habría ocurrido en uno de los comercios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui
No se guardó nada

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui
image
Extracto de la denuncia contra el marido de Maru Botana

Extracto de la denuncia contra el marido de Maru Botana

La denuncia y las declaraciones de Maru Botana

La demanda fue presentada por una ex empleada que aseguró haber trabajado en condiciones irregulares y sufrir reiterados episodios de hostigamiento. El relato incluyó conductas que, según la denunciante, generaron incomodidad y un deterioro progresivo del clima laboral, al punto de afectar su bienestar cotidiano. Además, reclamó sueldos adeudados y diferencias salariales.

Consultada por la prensa, Maru Botana decidió hablar por primera vez sobre la denuncia que involucró a su marido, aunque sin profundizar en los detalles legales. En declaraciones breves, la pastelera dejó en claro que la situación estaba siendo tratada por abogados y evitó referirse directamente a la acusación. “Está de moda hablar mal de los jefes”, lanzó.

maru Botana y su marido
Maru Botana junto a su marido Bernardo Solá

Maru Botana junto a su marido Bernardo Solá

Un acuerdo millonario que evitó el juicio

El caso recayó en un juzgado nacional del fuero laboral y avanzó durante varias semanas. Con el correr de los días, trascendió que las partes iniciaron conversaciones privadas para evitar la instancia judicial. Finalmente, se alcanzó un acuerdo económico que incluyó una suma cercana a los 50 millones de pesos, pagaderos en distintas etapas y en moneda local y extranjera.

El entendimiento entre las partes permitió levantar embargos y cerrar la causa sin admitir responsabilidades. El empresario denunciado accedió a realizar pagos escalonados, comenzando con una suma elevada y continuando con cuotas mensuales hasta completar el monto total acordado. Por el momento, no se esperan nuevas instancias judiciales y desde el entorno de la familia prefieren mantener silencio.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿quién es el futbolista?

Keith Richards dio los motivos por los que se cancela la gira europea 2026 de los Stones

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

Hoy se cumplen 36 años del primer capítulo de Los Simpson, la serie animada más icónica

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

LO QUE SE LEE AHORA
El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales