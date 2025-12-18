Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

La reconocida pastelera, Maru Botana , quedó indirectamente expuesta luego de que una exempleada denunciara a su marido, Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral , además de reclamos salariales. El caso avanzó en la Justicia, pero finalmente se resolvió mediante un acuerdo económico que evitó llegar a juicio.

El conflicto se conoció públicamente a través de programas de espectáculos y rápidamente generó repercusión. La denuncia apuntó directamente al esposo de la cocinera, un empresario vinculado a los locales gastronómicos de la familia , y describió situaciones laborales que derivaron en una demanda millonaria. Según trascendió, el episodio habría ocurrido en uno de los comercios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

No se guardó nada Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

La demanda fue presentada por una ex empleada que aseguró haber trabajado en condiciones irregulares y sufrir reiterados episodios de hostigamiento. El relato incluyó conductas que, según la denunciante, generaron incomodidad y un deterioro progresivo del clima laboral , al punto de afectar su bienestar cotidiano. Además, reclamó sueldos adeudados y diferencias salariales.

Consultada por la prensa, Maru Botana decidió hablar por primera vez sobre la denuncia que involucró a su marido , aunque sin profundizar en los detalles legales. En declaraciones breves, la pastelera dejó en claro que la situación estaba siendo tratada por abogados y evitó referirse directamente a la acusación. “Está de moda hablar mal de los jefes”, lanzó.

maru Botana y su marido Maru Botana junto a su marido Bernardo Solá

Un acuerdo millonario que evitó el juicio

El caso recayó en un juzgado nacional del fuero laboral y avanzó durante varias semanas. Con el correr de los días, trascendió que las partes iniciaron conversaciones privadas para evitar la instancia judicial. Finalmente, se alcanzó un acuerdo económico que incluyó una suma cercana a los 50 millones de pesos, pagaderos en distintas etapas y en moneda local y extranjera.

El entendimiento entre las partes permitió levantar embargos y cerrar la causa sin admitir responsabilidades. El empresario denunciado accedió a realizar pagos escalonados, comenzando con una suma elevada y continuando con cuotas mensuales hasta completar el monto total acordado. Por el momento, no se esperan nuevas instancias judiciales y desde el entorno de la familia prefieren mantener silencio.