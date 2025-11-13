Maru Botana involucrada en una estafa millonaria: “Yo confié y me dolió mucho”

La reconocida cocinera Maru Botana atraviesa un momento de profunda decepción tras denunciar a una constructora por estafa y fraude . Según relató, la empresa utilizó su imagen y prometió construir una cooperativa y una pastelería solidaria para la Fundación CONIN en Las Heras, Mendoza , pero el proyecto jamás se concretó y el dinero desapareció.

Durante el 2020 y cuando el mundo se encontraba atravesando una pandemia, Maru Botana aceptó participar de una campaña solidaria sin cobrar honorarios. Dicha campaña consistía en juntar fondos que se destinarían a levantar una pastelería de 128 metros cuadrados y un salón de usos múltiples para jóvenes de la Fundación CONIN. La propuesta, impulsada por la constructora Quiet Life Assistance , buscaba generar trabajo y contención en una de las zonas más vulnerables de Mendoza.

“Yo confié y me dolió mucho”, expresó la chef , que en su momento viajó a la provincia, participó de grabaciones y prestó su imagen para los avisos institucionales de la empresa. Sin embargo, a fines de 2023, las supuestas obras que la firma mostraba en redes eran solo una fachada: el terreno donde debía levantarse la “Cooperativa La Maru” estaba vacío y abandonado.

Indignada por el engaño, Botana denunció públicamente el fraude y reclama una indemnización de 60 millones de pesos , suma que incluiría el valor de la obra comprometida y el uso comercial de su imagen durante dos años. Según explicó, la única respuesta que recibió de la empresa fue que “se disolvió un socio”, excusa que jamás justificó la desaparición de los fondos ni la falta de avances.

En declaraciones televisivas, la cocinera aseguró que el golpe fue doble: emocional y profesional. “Prometí que esa obra se iba a hacer y nunca se hizo. Me dejaron en banda”, contó, visiblemente afectada. El caso ya está judicializado, con documentación que respalda el convenio y la cesión de derechos de imagen de la chef para fines solidarios.

image La imagen que compartió Maru Botana ilusionada con la campaña solidaria para la Fundación CONIN

Fundación CONIN y el daño detrás del fraude

El proyecto frustrado tenía un fuerte impacto social. La idea era que jóvenes de la Fundación CONIN pudieran aprender un oficio y acceder a un espacio de trabajo digno, pero la obra nunca comenzó. La empresa incluso publicó mensajes de entusiasmo en redes sociales, asegurando falsamente que la cooperativa estaba por inaugurarse.

“Fue durísimo porque en el medio estaban las ilusiones de las chicas y la oportunidad de dar trabajo”, lamentó Maru, quien dejó el caso en manos de sus abogados pero insiste en buscar justicia. “No me interesa vengarme, solo quiero que esto no le pase a nadie más”, declaró la conductora, decidida a visibilizar el engaño. Con la confianza traicionada pero la esperanza intacta, Botana espera que la justicia actúe. “Sigo creyendo en la justicia. Fue un golpe muy duro, pero todavía confío en que todo se aclare”, afirmó la cocinera.