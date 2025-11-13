13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
para tener en cuenta

MANIFIESTO AN: la noche de moda, arte y música que transformará Mendoza

Prepárate para vivir la magia de MANIFIESTO AN, un evento donde la moda cobra vida, el arte inspira y la música eleva los sentidos.

MANIFIESTO AN: la Noche de Moda, Arte y Música que Transformará Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

MANIFIESTO AN – THE ART OF THE NIGHT será una noche única de moda, arte, música y belleza, organizada por Booq Productora Creativa, y dirigida por María Eugenia Paolantonio, en conjunto con AN Cirugía Plástica del Dr. Néstor Arráes. Juntos, crean un encuentro que fusiona estética, innovación y emoción, en un escenario de alto impacto sensorial y visual.

El evento tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2025 a las 19.30 h en La Cava – Hotel Huentala & Salones del Hotel Hualta de la provincia de Mendoza.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 13.12.13 (1)
MANIFIESTO AN – THE ART OF THE NIGHT será una noche única de moda, arte, música y belleza,

Concepto creativo

MANIFIESTO AN es una cápsula experiencial que combina moda, arte, belleza y lifestyle en un formato que estimula los sentidos y celebra la autenticidad.

Después de dos ediciones exitosas —donde se exaltó la belleza de lo imperfecto y se exploró la nueva era de la moda consciente—, esta tercera edición 2025 propone la integración total entre cuerpo, mente y espíritu, expresándose a través del arte, la belleza y la música.

El evento invita a los sentidos a elevarse: a habitar la belleza desde la conciencia, celebrando la evolución de la moda como un lenguaje de identidad, libertad y transformación.

Moda y estilo

La pasarela principal dentro del evento contará con destacados exponentes del diseño argentino:

  • Jorge Rey, diseñador reconocido de Buenos Aires, cerrará el desfile, auspiciado por Casa Saada, prestigiosa casa de telas mendocina con 80 años de trayectoria.
  • Danelo presentará su primera colección de alta costura.
  • La casa de indumentaria FU de diseño de autor mostrará su nueva propuesta creativa.
  • YAGMOUR, reconocida marca nacional con presencia en Mendoza Shopping, también dirá presente junto a otras marcas invitadas a confirmar.

La producción de moda está a cargo de Booq Fashion School y su equipo liderado por María Eugenia Paolantonio, aportando visión, concepto y curaduría artística a la pasarela.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 13.12.14 (1)
El line-up musical creará un recorrido progresivo de energía y sensaciones

Música y performance

El line-up musical creará un recorrido progresivo de energía y sensaciones:

  • Pablo Mestre, DJ especializado en vinilos, dará inicio con un Warm Up analógico.
  • Salvocauda, dúo reconocido a nivel nacional e internacional, continuará con un set de progressive house.
  • El show central estará a cargo de Virginia Da Cunha, quien cantará en vivo durante el desfile mientras pincha su propio DJ set.
  • Cerraremos la noche con un back to back de AKA delicia & Sol González que harán bailar y divertir al público presente.

La producción musical y artística está bajo la dirección del Dr. Néstor Arráes, quien propone un formato sensorial que une la estética y el sonido en una experiencia de alto impacto.

Invitados especiales

Entre los invitados confirmados se destacan:

  • Mario Guerci, modelo y conductor de Buenos Aires.
  • Lorena Ceriscioli, directora de Lo Management y reconocida exmodelo quién estará en la provincia realizando un scouting para encontrar caras nuevas para su agencia con salida internacional.
  • Candela Sánchez, modelo mendocina con proyección nacional e internacional.
Agasajo, dress code y acceso

Durante la gala, las clientas de AN Cirugía Plástica serán agasajadas con un cóctel exclusivo y acceso VIP, disfrutando de un espacio de encuentro, música y celebración.

El dress code será elegante formal, con prohibición de ingreso con zapatillas, bermudas o ropa deportiva.

Los colores predominantes sugeridos son rojo, negro o dorado, o una combinación de ellos.

El ingreso será permitido hasta las 20:30 hs (máximo 21:00 hs), momento en el que comenzarán las performances y shows principales.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en Eventbrite, buscando “Manifiesto AN”, o accediendo directamente al link desde las redes oficiales de A. Cirugía Plástica y Booq Productora Creativa y Manifiesto Fashion Show.

