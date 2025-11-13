MANIFIESTO AN: la Noche de Moda, Arte y Música que Transformará Mendoza

MANIFIESTO AN – THE ART OF THE NIGHT será una noche única de moda , arte, música y belleza , organizada por Booq Productora Creativa , y dirigida por María Eugenia Paolantonio , en conjunto con AN Cirugía Plástica del Dr. Néstor Arráes . Juntos, crean un encuentro que fusiona estética, innovación y emoción, en un escenario de alto impacto sensorial y visual.

El evento tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2025 a las 19.30 h en La Cava – Hotel Huentala & Salones del Hotel Hualta de la provincia de Mendoza.

MANIFIESTO AN es una cápsula experiencial que combina moda, arte, belleza y lifestyle en un formato que estimula los sentidos y celebra la autenticidad.

Después de dos ediciones exitosas —donde se exaltó la belleza de lo imperfecto y se exploró la nueva era de la moda consciente—, esta tercera edición 2025 propone la integración total entre cuerpo, mente y espíritu , expresándose a través del arte, la belleza y la música.

El evento invita a los sentidos a elevarse: a habitar la belleza desde la conciencia, celebrando la evolución de la moda como un lenguaje de identidad, libertad y transformación.

La pasarela principal dentro del evento contará con destacados exponentes del diseño argentino:

Jorge Rey , diseñador reconocido de Buenos Aires, cerrará el desfile , auspiciado por Casa Saada , prestigiosa casa de telas mendocina con 80 años de trayectoria.

Jorge Rey, diseñador reconocido de Buenos Aires, cerrará el desfile, auspiciado por Casa Saada, prestigiosa casa de telas mendocina con 80 años de trayectoria. Danelo presentará su primera colección de alta costura.

La casa de indumentaria FU de diseño de autor mostrará su nueva propuesta creativa.

YAGMOUR, reconocida marca nacional con presencia en Mendoza Shopping, también dirá presente junto a otras marcas invitadas a confirmar.

La producción de moda está a cargo de Booq Fashion School y su equipo liderado por María Eugenia Paolantonio, aportando visión, concepto y curaduría artística a la pasarela.

Pablo Mestre, DJ especializado en vinilos, dará inicio con un Warm Up analógico.

Salvocauda, dúo reconocido a nivel nacional e internacional, continuará con un set de progressive house.

El show central estará a cargo de Virginia Da Cunha, quien cantará en vivo durante el desfile mientras pincha su propio DJ set.

, quien durante el desfile mientras pincha su propio DJ set. Cerraremos la noche con un back to back de AKA delicia & Sol González que harán bailar y divertir al público presente.

La producción musical y artística está bajo la dirección del Dr. Néstor Arráes, quien propone un formato sensorial que une la estética y el sonido en una experiencia de alto impacto.

Invitados especiales

Entre los invitados confirmados se destacan:

Mario Guerci, modelo y conductor de Buenos Aires.

Lorena Ceriscioli, directora de Lo Management y reconocida exmodelo quién estará en la provincia realizando un scouting para encontrar caras nuevas para su agencia con salida internacional.

Candela Sánchez, modelo mendocina con proyección nacional e internacional.

Agasajo, dress code y acceso

Durante la gala, las clientas de AN Cirugía Plástica serán agasajadas con un cóctel exclusivo y acceso VIP, disfrutando de un espacio de encuentro, música y celebración.

El dress code será elegante formal, con prohibición de ingreso con zapatillas, bermudas o ropa deportiva.

Los colores predominantes sugeridos son rojo, negro o dorado, o una combinación de ellos.

El ingreso será permitido hasta las 20:30 hs (máximo 21:00 hs), momento en el que comenzarán las performances y shows principales.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en Eventbrite, buscando “Manifiesto AN”, o accediendo directamente al link desde las redes oficiales de A. Cirugía Plástica y Booq Productora Creativa y Manifiesto Fashion Show.