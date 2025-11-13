13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

La provincia de Mendoza se enfrenta a un cargado combo meteorológico. Los pronósticos de distintos organismos coinciden en que precipitará en los próximos días.

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Desde el comienzo de la primavera, los días de sol y las tardes nubladas en la provincia de Mendoza se han ido intercalando. Esta semana no será diferente, puesto que el cielo despejado del jueves mutará, más adelante, en nubes que traerán tormentas y precipitaciones.

La Dirección Provincial de Defensa Civil anticipó que este 13 de noviembre el llano amanecerá despejado, pero pasadas las 14 horas aumentará la nubosidad en zona Sur, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. A este pronóstico, se suma la probabilidad leve de lluvias hacia el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste de la zona de Tupungato, especialmente en sectores cercanos a la cordillera.

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.
Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza

“Las lluvias podrían iniciarse hacia las 20:00 hs. y durar unas tres horas aproximadamente”, precisa el organismo provincial. En sintonía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta amarilla por tormentas en el centro y sur de la provincia, con excepción del departamento de Malargüe y zona Este.

mapa_alertas jueves 13 y viernes 14 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

En lo que respecta al viernes 14, Defensa Civil prevé probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. Esto se debería a la rotación de viento desde el sur, que alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h entre las 20:00 y 21:00 hs. El SMN también replicó la alerta para esta jornada.

"A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con formación de tormentas. Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico.

Asimismo, hay una elevada probabilidad de precipitaciones en la zona Este, Gran Mendoza y sectores del Sur provincial, y no se descarta la caída de granizo. Las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

lluvia, tormenta, mendoza.jpg
No se descarta la caída de granizo este viernes 14 de noviembre en Mendoza.

No se descarta la caída de granizo este viernes 14 de noviembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas prevé de cara al fin de semana:

  • Jueves 13: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche y nevadas en cordillera. La máxima se ubicará en 31°C, mientras que la mínima rondaría los 13°C.
  • Viernes 14: Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Hay posibilidad de tormentas con granizo y nevadas en cordillera. Las marcas térmicas se ubicarían entre 16°C y 31°C.
  • Sábado 15: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura e inestabilidad por la mañana, con vientos leves del noreste. La máxima ascendería a 32°C, mientras que la mínima se mantendría 16°C.

Como anticipo para el día sábado, Defensa Civil anticipó que "se prevé la presencia de viento Zonda en Malargüe, con posibilidad de que se extienda hacia toda la precordillera y el Valle de Uspallata, así como en sectores del Sur del Valle de Uco". Las velocidades rondarían los 45 km por hora entre las 13:00 y las 22:00.

