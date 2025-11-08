8 de noviembre de 2025
Fuerte temporal azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay

La tormenta con fuertes ráfagas de viento y granizo afectó a la provincia de Misiones y a la frontera con Brasil y Paraguay.

Fuerte tormenta azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay.

Fuerte tormenta azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay.

Por Sitio Andino Sociedad

Un fuerte tormenta azotó este viernes por la tarde noche a la provincia de Misiones, sur de Brasil y Paraguay, al punto que se registraron varios tornados en la zona que causaron graves destrozos y daños materiales.

En la provincia rige una alerta naranja desde las primeras horas del viernes. El primer tornado afectó Dionisio Cerqueira, ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen, y el segundo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.

La tormenta causó daños materiales y destrozos

El tornado que se originó en Río Bonito do Iguaçu causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados.

El tornado causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados.

El tornado causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados.

Si bien los daños fueron considerables, hasta el momento no se registraron víctimas fatales ni heridos, informó el sitio Misiones Online.

De acuerdo con especialistas, este tornado podría ubicarse entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, lo que equivale a vientos estimados de entre 120 y 180 kilómetros por hora.

En cuanto al segundo tornado, está directamente relacionado con las condiciones de inestabilidad presentes en la zona. El fenómeno se desplazó desde el sur de Brasil hasta el noreste argentino y también provocó importantes daños materiales en parte de Misiones.

Entre las localidades más perjudicadas se encuentran San Pedro, San Vicente, Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Puerto Esperanza, así como parajes rurales de la zona centro, Campo Viera, Campo Grande, 25 de Mayo y Leandro N. Alem. Además, se mantienen relevamientos en otros puntos donde se reportaron incidentes. Fuente: TN

