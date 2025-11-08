Fuerte temporal azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay

Un fuert e tormenta azotó este viernes por la tarde noche a la provincia de Misiones, sur de Brasil y Paraguay , al punto que se registraron varios tornados en la zona que causaron graves destrozos y daños materiales .

En la provincia rige una alerta naranja desde las primeras horas del viernes. El primer tornado afectó Dionisio Cerqueira, ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen, y el segundo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.

Estas manifestaciones climáticas son consecuencia de un frente frío que atraviesa la región . El fenómeno provocó una serie de tormentas severas durante el viernes y se espera que algunas se mantengan el sábado en los estados del sur de Brasil.

El tornado que se originó en Río Bonito do Iguaçu causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos ; vehículos volcados; y postes derribados.

Si bien los daños fueron considerables, hasta el momento no se registraron víctimas fatales ni heridos, informó el sitio Misiones Online.

De acuerdo con especialistas, este tornado podría ubicarse entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, lo que equivale a vientos estimados de entre 120 y 180 kilómetros por hora.

En cuanto al segundo tornado, está directamente relacionado con las condiciones de inestabilidad presentes en la zona. El fenómeno se desplazó desde el sur de Brasil hasta el noreste argentino y también provocó importantes daños materiales en parte de Misiones.

Entre las localidades más perjudicadas se encuentran San Pedro, San Vicente, Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Puerto Esperanza, así como parajes rurales de la zona centro, Campo Viera, Campo Grande, 25 de Mayo y Leandro N. Alem. Además, se mantienen relevamientos en otros puntos donde se reportaron incidentes. Fuente: TN