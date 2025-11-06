Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico para este jueves en la provincia de Mendoza se cumplió durante la tarde, en medio de las alertas amarilla y naranja por tormentas intensas que afectaron a distintos departamentos . La caída de granizo de pequeño tamaño en Tunuyán, San Rafael y el Gran Mendoza, junto con abundantes precipitaciones en varias zonas, motivó además la suspensión de las clases presenciales en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno .

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió con anticipación que el tiempo en Mendoza sería atípico durante la jornada de hoy, tras emitir una alerta de nivel naranja para gran parte del territorio por tormentas y posible caída de granizo . Aunque la mañana comenzó despejada, pasadas las 17:30 el Gran Mendoza , especialmente Ciudad, Guaymallén y Las Heras , registró lluvias y granizo de pequeño tamaño que se extendieron por pocos minutos.

Orgullo mendocino A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia, compite por un importante premio nacional

Precipitaciones en el Sur Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Las tormentas podrían continuar durante la noche del jueves y madrugada del viernes.

La zona Sur y el Este provincial tampoco quedaron exentos. Según reportó Defensa Civil , se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad y caída de granizo en localidades de San Rafael, Santa Rosa, Junín, Lavalle y San Martín . La localidad de Tres Porteñas fue la más afectada por la abundante caída de granizo y, según confirmaron vecinos de la zona rural, se registraron daños leves en cultivos y huertas f amiliares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

En alta montaña, el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado de forma preventiva para todo tipo de vehículos en ambos sentidos debido al mal tiempo. Según informó la Coordinación General del Paso Internacional, se espera que en las primeras horas del viernes 7 de noviembre se habilite el tránsito con normalidad.

Paso Los Libertadores - Comunicado El comunicado, para este 6 de noviembre, sobre el cierre del Paso Los Libertadores. Foto: Coordinación General PI

La alerta motivó además la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades para los turnos vespertino y nocturno en el departamento de Tupungato. Según la Dirección General de Escuelas (DGE), la medida solo rige para esa localidad; en el resto de la provincia las actividades continúan con normalidad.

Embed Jueves 6 de noviembre



Suspensión de clases presenciales en #Tupungato



: https://t.co/ExM0Va3mlf pic.twitter.com/UBA2YQdDX1 — Educación, Cultura, Infancias y DGE (@educultuydge) November 6, 2025

Tras las precipitaciones registradas en distintas áreas, incluso en sectores cordilleranos, se espera el ingreso de un frente frío y la continuidad de las lluvias durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. El fenómeno afectará principalmente al Gran Mendoza, la Ciudad, los departamentos del Este y el Valle de Uco, según confirmó el meteorólogo Mariano García en Aconcagua Radio.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza