Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano

Por Sitio Andino Política







Cerca de las 11 de la mañana, por el lobby del hotel Marriott Marquis de Miami donde se hospeda el presidente Javier Milei, apareció de manera sorpresiva una figura conocida del empresariado argentino: José Luis Manzano. El exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem ingresó acompañado por dos empresarios extranjeros, uno de ellos titular de un fondo de inversión suizo.

Tras saludar brevemente a la prensa, Manzano fue recibido por Santiago Viola, apoderado legal de La Libertad Avanza. Minutos después, el empresario fue saludado en la recepción por Santiago Oría, uno de los principales asesores del mandatario, quien lo habilitó a subir al piso donde Milei mantenía reuniones privadas. El encuentro entre ambos se extendió por casi 50 minutos y finalizó antes del mediodía.

Manzano tiene participación en varias compañías vinculadas al sector energético. Es accionista de Phoenix Global Resources, empresa petrolera del grupo trader Mercuria, y de Interoil, dedicada a la exploración y producción de crudo en Colombia. También participa en Oil & Gas, con operaciones en Venezuela, y posee intervención en Metrogas.

A través de su subsidiaria Hidrocarburos del Norte, adquirió el 50% de Refinor, la única refinería de petróleo del norte argentino, ubicada en Salta, cuyo otro 50% pertenece a YPF. Además, se ha expandido hacia proyectos de energías renovables y litio. Fundó Integra Capital en 1995, es accionista del canal América TV y socio en la distribuidora eléctrica Edenor.

Javier Milei en Estados Unidos Milei, que llegó a Miami a la 1:30 de la madrugada, tras un vuelo con escala en Lima, inició su agenda oficial pasadas las 10. Lo acompaña una comitiva integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Presidente viajará a Palm Beach para asistir a la gala ultraconservadora de la CPAC, donde ofrecerá un discurso antes de partir rumbo a Nueva York, donde mantendrá un encuentro con empresarios. El sábado se trasladará a Bolivia para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz y, tras la ceremonia, regresará a la Argentina. Con información de Clarín.