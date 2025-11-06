6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano

El Presidente recibió en Miami al exfuncionario y empresario, en el inicio de su gira por Estados Unidos que incluye encuentros políticos y económicos.

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano

Por Sitio Andino Política

Cerca de las 11 de la mañana, por el lobby del hotel Marriott Marquis de Miami donde se hospeda el presidente Javier Milei, apareció de manera sorpresiva una figura conocida del empresariado argentino: José Luis Manzano. El exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem ingresó acompañado por dos empresarios extranjeros, uno de ellos titular de un fondo de inversión suizo.

Tras saludar brevemente a la prensa, Manzano fue recibido por Santiago Viola, apoderado legal de La Libertad Avanza. Minutos después, el empresario fue saludado en la recepción por Santiago Oría, uno de los principales asesores del mandatario, quien lo habilitó a subir al piso donde Milei mantenía reuniones privadas. El encuentro entre ambos se extendió por casi 50 minutos y finalizó antes del mediodía.

Lee además
Javier Milei llegó a Estados Unidos tras una imprevista escala en Lima.
Viaje oficial

Javier Milei llegó a Estados Unidos tras una imprevista escala en Lima
Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron.
Casa Rosada

Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron

Manzano tiene participación en varias compañías vinculadas al sector energético. Es accionista de Phoenix Global Resources, empresa petrolera del grupo trader Mercuria, y de Interoil, dedicada a la exploración y producción de crudo en Colombia. También participa en Oil & Gas, con operaciones en Venezuela, y posee intervención en Metrogas.

A través de su subsidiaria Hidrocarburos del Norte, adquirió el 50% de Refinor, la única refinería de petróleo del norte argentino, ubicada en Salta, cuyo otro 50% pertenece a YPF. Además, se ha expandido hacia proyectos de energías renovables y litio. Fundó Integra Capital en 1995, es accionista del canal América TV y socio en la distribuidora eléctrica Edenor.

Javier Milei en Estados Unidos

Milei, que llegó a Miami a la 1:30 de la madrugada, tras un vuelo con escala en Lima, inició su agenda oficial pasadas las 10. Lo acompaña una comitiva integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Presidente viajará a Palm Beach para asistir a la gala ultraconservadora de la CPAC, donde ofrecerá un discurso antes de partir rumbo a Nueva York, donde mantendrá un encuentro con empresarios. El sábado se trasladará a Bolivia para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz y, tras la ceremonia, regresará a la Argentina.

Con información de Clarín.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

Manuel Adorni asumió como Jefe de Gabinete y arranca un nuevo ciclo en el Gobierno

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud nombrado por el Gobierno

Quién es quién en la nueva foto del gabinete del gobierno de Javier Milei

Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron

Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

LO QUE SE LEE AHORA
Funcionarios del Gobierno defendieron los proyectos mineros presentados en la Legislatura de Mendoza. 
En plenario de comisiones

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición

Las Más Leídas

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.
Relevamiento

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Te Puede Interesar

El pronóstico del menor es alentador para los médicos
Nuevo parte médico

Mejora la salud del adolescente que sobrevivió al grave accidente del Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Por Sitio Andino Política
El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos
Elecciones en EE.UU

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Por Marcelo López Álvarez