Javier Milei llegó a Estados Unidos tras una imprevista escala en Lima

El presidente Javier Milei viajó para asistir al America Business Forum. El vuelo tuvo una parada inesperada en Perú de casi dos horas.

Foto: NA
El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar del América Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebrará en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el futbolista Lionel Messi.

El mandatario llegó a las 02.45 (hora de Argentina) donde lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15:30 desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local) en una escala que, en principio, no se informó que estuviera prevista. Luego de casi dos horas en la capital peruana, la aeronave despegó nuevamente hacia Miami a las 19:35 (hora local).

Javier Milei en Estados Unidos

Milei será orador en el American Business Forum que se realizará este jueves y viernes en el Kaseya Center, que tendrá como asistentes destacados a figuras como Trump, Messi, María Corina Machado (dirigente opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

Trump Milei

La agenda internacional de Javier Milei

Miércoles 5 de noviembre

  • 15 horas - El Presidente partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del día siguiente.

Jueves 6 de noviembre

  • 17:45 - El Presidente disertará en el American Business Forum.
  • 19:15 - Partida del vuelo especial que conducirá a Milei a Palm Beach, donde llegará a las 19:35.
  • 22:30 - Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

  • 00:30 - El primer mandatario argentino partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30.
  • 12 - Participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.
  • 19 - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Sábado 8 de noviembre

  • 9:30 - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20.
  • 11 - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludará al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.
  • 13 - Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de Mando.
  • 14 - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 - Arribo en la Argentina.

