Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada a diputados y senadores nacionales, actuales y electos, de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO de cara a la nueva etapa que se viene para el oficialismo con la nueva composición del Congreso de la Nación Argentina . Los mendocinos que estuvieron presentes en la reunión.

El mandatario se encontró esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas con más de 120 legisladores libertarios y del bloque PRO, en un gesto de unidad para con el espacio del expresidente Mauricio Macri , con quien han mantenido declaraciones cruzadas en los últimos días. También participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

La reunión tuvo la breve participación del mandatario, antes de tomarle juramento a Manuel Adorni, como jefe de Gabinete , l uego fue liderada por Karina Milei. La intención fue fortalecer el trabajo en bloque que buscan impulsar a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos.

El Gobierno tiene por delante delinear la estrategia para el inicio de las sesiones extraordinarias , periodo en el que impulsarán los tratamientos de las reformas "de segunda generación", (laboral, impositiva y penal), y el Presupuesto 2026 . Para esto, deberá lograr el consenso necesario con los distintos espacios de la alianza, los gobernadores y los opositores dialoguistas.

javier milei,legisladores,pro,lla,bullrich,karina milei, Foto: Presidencia.

Los mendocinos presentes y ausentes

Entre los asistentes del encuentro con Javier Milei hubo legisladores por Mendoza actuales y electos, como Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Luis Petri y Julieta Metral Asensio, estos últimos recientemente elegidos como diputados nacionales.

Si bien Facundo Correa Llano es parte de La Libertad Avanza, no estuvo presente. Los representantes de la UCR (Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Julio Cobos, Mariana Juri y Rodolfo Suarez) tampoco asistieron, ya que los radicales no estaban convocados.

Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza pasará a tener 88 diputados en la Cámara baja. Si se suman los 17 del PRO, los 6 de la UCR y los 3 de la Liga del Interior, el oficialismo y sus aliados llegarán a un total de 115 bancas. Con esa cifra, el espacio quedará a solo 14 votos del quórum necesario de 129 legisladores, por lo que necesitará cerrar nuevos acuerdos para garantizar la aprobación de sus proyectos.

petri,bullrich,casa rosada Foto: Presidencia.

Encuentro en Casa Rosada

La cita se dio luego del debut de la mesa política encabezada por el diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes presentaron el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026.

Fue la segunda reunión con presencia de legisladores, pero esta vez con un perfil más amplio. El martes pasado, la secretaria general de la Presidencia encabezó un encuentro con los representantes de La Libertad Avanza.

javier milei, casa rosada 2026 Javier Milei en la reunión en Casa Rosada. Foto: Presidencia.

En esta nueva convocatoria, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llamó a seguir construyendo puentes con los sectores no peronistas: “Estas reuniones muestran el crecimiento del espacio y la importancia de acompañar las reformas que necesita la República”.

Entre los asistentes estuvieron figuras del PRO como Silvia Lospennato y el diputado electo Fernando de Andreis, quien valoró el trabajo conjunto con el oficialismo: “Muchas de las leyes más importantes contaron con nuestro apoyo. Es momento de mirar para adelante y seguir trabajando”. También participaron los siete diputados que responden a Patricia Bullrich, que dejaron el PRO para sumarse al bloque de La Libertad Avanza.