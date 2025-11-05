5 de noviembre de 2025
{}
Hoy asume Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y arranca un nuevo ciclo en el Gobierno

Ocupará el cargo que dejó Guillermo Francos por fracturas internas del partido libertario. Cómo fue la despedida del exfuncionario.

Este miércoles, Manuel Adorni asumirá como Jefe de Gabinete

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei le tomará juramento este miércoles a las 12 al designado jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, antes de emprender a las 15 su viaje número 14 a los Estados Unidos.

La ceremonia de jura de Adorni está pautada para las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Posteriormente, Milei abordará un vuelo hacia Miami para participar al día siguiente del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales de la que formarán parte su par Donald Trump; la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Recambios en el gabinete de Javier Milei

Tras los resultados favorables en las elecciones del pasado 26 de octubre, el gabinete nacional sufrió una serie de modificaciones. En la última semana hicieron un paso al costado el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán.

El lunes también anunció su salida la viceministra de Salud Cecilia Loccisano. Los reemplazos ya fueron definidos: el lugar de Francos lo ocupará Adorni desde este miércoles; el de Catalán, Diego Santilli; y el de Loccisano, el ingeniero químico, Guido Giana.

Este martes, Francos se despidió de su cargo en la Casa Rosada y le dedicó unas palabras a su sucesor. "Ha sido un placer compartir estos dos años de trabajo con vos y ver de cerca tu compromiso con el proyecto de transformación que impulsa el Presidente", expresó.

Además, Catalán hizo una especie de traspaso de mando con Santilli "para informarle sobre la agenda pendiente del Ministerio y los principales temas de gestión en desarrollo".

