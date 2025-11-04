Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Unidad Fiscal Malargüe. Noticiero Andino Malargüe

Un grave caso de abuso sexual intrafamiliar conmociona por estas horas al departamento de Malargüe. La Justicia confirmó que una joven con discapacidad mental fue madre a comienzos de este año, y que el padre del niño sería su propio hermano, según los primeros resultados de las pruebas de ADN ordenadas por la Fiscalía local.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó, a través de un comunicado oficial, que la Fiscalía de Instrucción de Malargüe, a cargo del doctor Nicolás Muñoz, investiga un “caso de abuso sexual agravado contra una joven con discapacidad”.

Detalles del lamentable caso que investiga la Justicia de Malargüe De acuerdo con los datos difundidos, el fiscal Nicolás Muñoz solicitó al Laboratorio de Genética Forense el análisis genético del bebé, “quien habría nacido como resultado de los abusos sexuales”. Los primeros resultados confirmaron la compatibilidad con el hermano de la víctima, de 33 años, lo que derivó en su inmediata detención.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado, pedido que fue avalado por el juez Ignacio Olmedo, del Juzgado Penal Colegiado N°3 de Malargüe. Mientras se aguarda la confirmación del segundo informe pericial, la causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado, delito que prevé penas de 8 a 20 años de prisión.

Según trascendió, tanto la joven víctima como el acusado son residentes de una zona rural del departamento de Malargüe.

