Banco de Germoplasma: Malargüe ingresa al programa que protege la biodiversidad mendocina

El municipio de Malargüe fue incorporado al programa Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN) , una iniciativa del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza que busca fortalecer la red interinstitucional dedicada a la conservación de la biodiversidad y la restauración ecológica en toda la provincia.

Durante el encuentro, se brindó una charla teórica sobre los objetivos del programa y su vinculación con las estrategias regionales y nacionales de conservación . Además, el personal del vivero municipal recibió una capacitación técnica enfocada en metodologías de cosecha de semillas , procesamiento y pregerminado para la producción de plantines de especies nativas .

Por la tarde, se realizó una visita al vivero municipal de Malargüe para evaluar las condiciones actuales de producción y analizar posibles adaptaciones que permitan el cultivo de especies autóctonas de la región.

“La incorporación de Malargüe a esta estrategia provincial de conservación refuerza nuestra visión de un trabajo articulado entre el Estado y los gobiernos locales. Cada municipio que se suma amplía el territorio de acción y multiplica la capacidad de proteger y restaurar nuestros ecosistemas nativos”, destacó Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque .

El BGEN forma parte de una estrategia global impulsada por la ONU en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. A nivel nacional, integra la Red Argentina de Bancos de Germoplasma de Plantas Nativas (Argena), que agrupa a 23 instituciones públicas y académicas dedicadas a la conservación y valorización de los recursos fitogenéticos.

En Argentina, la creciente demanda de semillas nativas para proyectos de restauración ecológica ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer estos espacios. En ese contexto, el BGEN se consolida como un punto clave para garantizar la trazabilidad, calidad y sustentabilidad del material vegetal.

image La formación combina instancias teóricas con prácticas orientadas a la sistematización de información, procesamiento de frutos y semillas y ensayos de laboratorio. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

“El banco de germoplasma no solo conserva semillas, sino también conocimiento y compromiso con el futuro. Cada capacitación, cada municipio que se suma representa un paso más hacia una Mendoza que protege su biodiversidad desde el territorio y con participación local”, agregó Hugo Asencio, coordinador del programa.

Municipios y viveros unidos por la biodiversidad

Con la adhesión de Malargüe, ya son dos los municipios que integran la red provincial del BGEN, junto a Godoy Cruz. Este proceso de cooperación fortalece el trabajo técnico y territorial, impulsando campañas de cosecha y producción de especies nativas bajo criterios unificados y sustentables.

El programa también ofrece sus instalaciones para que estudiantes de nivel terciario y universitario realicen pasantías y prácticas profesionalizantes. En ese marco, alumnos de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza del Instituto Universitario Jorge Coll participan activamente en las tareas de conservación ex situ, procesamiento de semillas y producción de plantines en el Vivero Forestal Alejandro Notti.

La formación combina instancias teóricas, donde se abordan los objetivos y metodologías del BGEN, con prácticas orientadas a la sistematización de información, procesamiento de frutos y semillas y ensayos de laboratorio.

Esta articulación entre la Provincia, los municipios, las instituciones educativas y el ámbito académico consolida el compromiso del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza con la protección del patrimonio natural y la promoción de prácticas sostenibles para las futuras generaciones.