2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Especies nativas

Banco de Germoplasma: Malargüe ingresa al programa que protege la biodiversidad mendocina

Malargüe fue incorporado a la iniciativa del Ministerio de Energía y Ambiente que promueve la restauración ecológica a través del trabajo junto a municipios.

Malargüe se suma a la red provincial de conservación de especies nativas

Malargüe se suma a la red provincial de conservación de especies nativas

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Malargüe fue incorporado al programa Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN), una iniciativa del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza que busca fortalecer la red interinstitucional dedicada a la conservación de la biodiversidad y la restauración ecológica en toda la provincia.

Malargüe se incorpora al programa BGEN

Durante el encuentro, se brindó una charla teórica sobre los objetivos del programa y su vinculación con las estrategias regionales y nacionales de conservación. Además, el personal del vivero municipal recibió una capacitación técnica enfocada en metodologías de cosecha de semillas, procesamiento y pregerminado para la producción de plantines de especies nativas.

Lee además
Cómo se encuentra el Paso Pehuenche este domingo 2 de noviembre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 2 de noviembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de octubre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 1 de noviembre

Por la tarde, se realizó una visita al vivero municipal de Malargüe para evaluar las condiciones actuales de producción y analizar posibles adaptaciones que permitan el cultivo de especies autóctonas de la región.

Una red provincial en crecimiento

“La incorporación de Malargüe a esta estrategia provincial de conservación refuerza nuestra visión de un trabajo articulado entre el Estado y los gobiernos locales. Cada municipio que se suma amplía el territorio de acción y multiplica la capacidad de proteger y restaurar nuestros ecosistemas nativos”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

El BGEN forma parte de una estrategia global impulsada por la ONU en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. A nivel nacional, integra la Red Argentina de Bancos de Germoplasma de Plantas Nativas (Argena), que agrupa a 23 instituciones públicas y académicas dedicadas a la conservación y valorización de los recursos fitogenéticos.

En Argentina, la creciente demanda de semillas nativas para proyectos de restauración ecológica ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer estos espacios. En ese contexto, el BGEN se consolida como un punto clave para garantizar la trazabilidad, calidad y sustentabilidad del material vegetal.

image
La formación combina instancias teóricas con prácticas orientadas a la sistematización de información, procesamiento de frutos y semillas y ensayos de laboratorio.

La formación combina instancias teóricas con prácticas orientadas a la sistematización de información, procesamiento de frutos y semillas y ensayos de laboratorio.

“El banco de germoplasma no solo conserva semillas, sino también conocimiento y compromiso con el futuro. Cada capacitación, cada municipio que se suma representa un paso más hacia una Mendoza que protege su biodiversidad desde el territorio y con participación local”, agregó Hugo Asencio, coordinador del programa.

Municipios y viveros unidos por la biodiversidad

Con la adhesión de Malargüe, ya son dos los municipios que integran la red provincial del BGEN, junto a Godoy Cruz. Este proceso de cooperación fortalece el trabajo técnico y territorial, impulsando campañas de cosecha y producción de especies nativas bajo criterios unificados y sustentables.

El programa también ofrece sus instalaciones para que estudiantes de nivel terciario y universitario realicen pasantías y prácticas profesionalizantes. En ese marco, alumnos de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza del Instituto Universitario Jorge Coll participan activamente en las tareas de conservación ex situ, procesamiento de semillas y producción de plantines en el Vivero Forestal Alejandro Notti.

La formación combina instancias teóricas, donde se abordan los objetivos y metodologías del BGEN, con prácticas orientadas a la sistematización de información, procesamiento de frutos y semillas y ensayos de laboratorio.

Esta articulación entre la Provincia, los municipios, las instituciones educativas y el ámbito académico consolida el compromiso del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza con la protección del patrimonio natural y la promoción de prácticas sostenibles para las futuras generaciones.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre

El análisis de dos intendentes peronistas que cayeron en su territorio y perdieron poder en el Concejo

Malargüe avanza con el saneamiento de la Playa de Secuestros: cuarta etapa del plan provincial

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 30 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 29 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 28 de octubre

Jornada de observación de aves en Llancanelo: una experiencia de aprendizaje y conservación en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
tunuyan refuerza el programa de primera infancia con talleres y acompanamiento a familias
Crianza y cuidado

Tunuyán refuerza el programa de primera infancia con talleres y acompañamiento a familias

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta.
Casa de las leyes

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

Por Florencia Martinez del Rio
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Por Sitio Andino Política
Accidente trágico en Maipú. 
Volcó con su automóvil y terminó dentro de una acequia

Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Por Sitio Andino Policiales