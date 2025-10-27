27 de octubre de 2025
{}
Jornada de observación de aves en Llancanelo: una experiencia de aprendizaje y conservación en Malargüe

La Delegación Malargüe de la Subsecretaría de Ambiente organizó una jornada de observación de aves en el humedal de Llancanelo. Participaron estudiantes y guardaparques.

El técnico Adriano Bassi guio las actividades de observación en el sector de Carilahuquen

El técnico Adriano Bassi guio las actividades de observación en el sector de Carilahuquen

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
En el marco de las acciones de educación ambiental y conservación, la Delegación Malargüe de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza llevó adelante una jornada de observación de aves en el humedal de Llancanelo, con la colaboración de múltiples instituciones que hicieron posible esta experiencia enriquecedora.

Las direcciones de Áreas Protegidas y de Biodiversidad y Ecoparque trabajaron de manera conjunta para autorizar la visita al área protegida y eximir del canon de ingreso a los participantes. Los guardaparques ofrecieron apoyo logístico durante todo el recorrido, compartieron sus conocimientos sobre la conservación del humedal y brindaron una cálida recepción en el Centro de Interpretación, donde explicaron la relevancia ecológica del sitio.

Alta participación en la observación de aves en la laguna de Llancanelo

La Municipalidad de Malargüe también tuvo un rol destacado, a través de su Dirección de Ambiente, el Área de Biología y Patrimonio de la Dirección de Cultura y el equipo de prensa municipal, que facilitaron el traslado de estudiantes y acompañaron activamente el desarrollo de la jornada.

aves, observación, llancanelo
Los guardaparques ofrecieron apoyo logístico durante todo el recorrido

Los guardaparques ofrecieron apoyo logístico durante todo el recorrido

Entre los participantes se contó con integrantes del Club de Observadores de Aves de Malargüe, conformado por técnicos y vecinos comprometidos con la conservación de la biodiversidad local. El técnico Adriano Bassi guio las actividades de observación en el sector de Carilahuquen, donde se identificaron flamencos, gallaretas y diversas especies de patos. Además, se aplicaron técnicas de conteo utilizadas en el Censo Neotropical de Aves en Llancanelo, realizando una práctica de observación y registro.

El recorrido incluyó una visita a La Playa de Llancanelo, donde el personal de la Delegación explicó las características ecológicas del humedal y su importancia como sitio RAMSAR. Luego, el grupo realizó un trekking hasta Carilahuquen, donde fueron recibidos por Ángel Lamas, propietario del puesto local, quien brindó acceso a las instalaciones, conectividad y un espacio de descanso, gesto muy valorado por los asistentes.

aves, llancanelo
Se aplicaron técnicas de conteo utilizadas en el Censo Neotropical de Aves en Llancanelo

Se aplicaron técnicas de conteo utilizadas en el Censo Neotropical de Aves en Llancanelo

Además, los estudiantes de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza realizaron prácticas de autonomía en el campo, aplicando técnicas de nudos y construcción de camillas para fortalecer sus habilidades prácticas.

Experiencias enriquecedoras

“Estas experiencias permiten que las personas comprendan en el terreno la importancia de conservar nuestros ecosistemas y la biodiversidad que albergan”, destacó Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas.

“En Llancanelo, cada jornada de trabajo o de educación ambiental es también una oportunidad para sensibilizar y fortalecer la participación ciudadana en la gestión del ambiente”, agregó.

Por su parte, Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, subrayó: “El trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado, la comunidad local y los espacios educativos demuestra que la conservación se construye colectivamente. Actividades como esta nos ayudan a conectar con la naturaleza y a formar nuevas generaciones comprometidas con su cuidado”.

aves, llancanelo
La jornada fue un ejemplo de articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector académico

La jornada fue un ejemplo de articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector académico

La jornada fue un ejemplo de articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector académico, resaltando la importancia de generar espacios de educación ambiental, investigación y participación ciudadana en la conservación de los ecosistemas mendocinos.

El Ministerio de Energía y Ambiente agradeció especialmente a Ángel Lamas, a los guardaparques del Área Protegida Llancanelo, a la Municipalidad de Malargüe y a las direcciones de Áreas Protegidas, Biodiversidad y Ecoparque por su compromiso y colaboración.

La observación de aves no solo invita a disfrutar de la riqueza natural de Mendoza, sino que también fortalece el vínculo entre las personas y su entorno, promoviendo una cultura de respeto, conocimiento y protección de la biodiversidad.

