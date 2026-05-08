8 de mayo de 2026
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Día Mundial de la Cruz Roja: la razón por la que se recuerda cada año el 8 de mayo

Destinado a revalorizar el trabajo voluntario y humanitario, este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja. Conocé la historia detrás de esta efeméride.

Día Mundial de la Cruz Roja: la razón por la que se recuerda cada año el 8 de mayo

Día Mundial de la Cruz Roja: la razón por la que se recuerda cada año el 8 de mayo

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de mayo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una fecha dedicada a reconocer el trabajo solidario y humanitario de millones de voluntarios que asisten a personas afectadas por guerras, catástrofes naturales, emergencias sanitarias y situaciones de vulnerabilidad.

La efeméride también recuerda el nacimiento de Henri Dunant, fundador de una de las organizaciones humanitarias más importantes de la historia.

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Día Mundial de la Cruz Roja: la valerosa historia detrás del 8 de mayo

La fecha fue establecida oficialmente en 1948 por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aunque su origen está estrechamente ligado a la vida y obra de Dunant, nacido el 8 de mayo de 1828 en Ginebra, Suiza.

Henri Dunant - Cruz Roja - 1° Guerra Mundial
Henri Dunant es fundador de una de las organizaciones humanitarias más importantes de la historia.

Henri Dunant es fundador de una de las organizaciones humanitarias más importantes de la historia.

El empresario y activista suizo quedó marcado por una experiencia que cambiaría su vida y el rumbo de la asistencia humanitaria mundial. En 1859, durante un viaje a Italia, presenció la devastadora Batalla de Solferino, un enfrentamiento entre tropas austríacas y francesas que dejó miles de muertos y heridos abandonados en el campo de combate.

Impactado por la escena, Dunant organizó junto a pobladores locales hospitales improvisados para asistir a los soldados sin distinguir nacionalidades ni bandos. Bajo la frase “Todos somos hermanos ”, impulsó un movimiento basado en la neutralidad, la ayuda humanitaria y la solidaridad, principios que más tarde darían origen a la Cruz Roja Internacional.

Tras regresar a Suiza, escribió el libro Recuerdo de Solferino, donde relató el horror vivido y propuso crear organizaciones de asistencia voluntaria para atender a víctimas de conflictos armados. Su iniciativa derivó en la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja y en la firma de los primeros Convenios de Ginebra, fundamentales para el derecho humanitario moderno.

Por su labor, Henri Dunant recibió en 1901 el primer Premio Nobel de la Paz junto al economista y político francés Frédéric Passy.

El significado de la Cruz Roja y su emblema

El símbolo de la Cruz Roja es uno de los emblemas humanitarios más reconocidos del mundo. Su diseño consiste en una cruz roja sobre fondo blanco, una inversión de los colores de la bandera suiza en homenaje al país natal de Henri Dunant.

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La organización extiende sus trabajos humanitarios por todo el mundo.

La organización extiende sus trabajos humanitarios por todo el mundo.

El emblema representa neutralidad, protección y asistencia humanitaria en contextos de guerra, catástrofes y crisis sanitarias. Con el tiempo, también surgieron otros símbolos reconocidos internacionalmente, como la Media Luna Roja y el Cristal Rojo, utilizados en diferentes regiones y culturas.

Actualmente, el movimiento humanitario está presente en más de 190 países y cuenta con millones de voluntarios dedicados a tareas de asistencia médica, ayuda social, capacitación en primeros auxilios y acompañamiento comunitario.

Fuente: Cruz Roja Argentina.

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