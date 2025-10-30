Malargüe avanza con el saneamiento de la Playa de Secuestros: cuarta etapa del plan provincial

El programa se desarrolla de manera integral en toda la provincia

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , dio inicio a los trabajos de saneamiento en la Playa de Secuestros de Malargüe . Arrancó la cuarta etapa del plan provincial de gestión de playas de secuestro , que busca ordenar, sanear y reorganizar los predios donde permanecen vehículos retenidos por infracciones o causas judiciales.

La ministra estuvo acompañada por el intendente Celso Jaque , el director de Seguridad Vial, Fabián Becerra , el jefe de la Policía Vial del sur, Pablo Benegas , y otras autoridades provinciales y municipales.

Durante la recorrida, Rus explicó que esta intervención forma parte de un programa de descontaminación y compactación de vehículos que ya se aplica en otras regiones de Mendoza y que ahora se extiende al sur provincial.

" Hace unas semanas estuvimos en San Rafael, limpiando y descontaminando todo lo que tiene que ver con secuestros. El objetivo es agilizar la compactación de vehículos y liberar al personal policial que actualmente custodia chatarra que ya no puede ser reutilizada", indicó.

La funcionaria recordó que el proceso comenzó en la plaza San Agustín, donde se limpiaron ocho hectáreas y se compactaron cerca de 8.000 toneladas de vehículos y restos automotores. En los próximos días, los trabajos continuarán en General Alvear.

mercedes rus, playa de secuestros, malargüe Mercedes Rus, dio inicio a los trabajos de saneamiento en la Playa de Secuestros de Malargüe Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por su parte, el intendente Celso Jaque destacó el impacto positivo del operativo: "Se trata de una respuesta importante en materia ambiental, de seguridad y para mejorar la circulación. Todo lo que sea necesario, vamos a estar acompañando".

Prevención del delito y compactación de vehículos

Rus subrayó que la limpieza y compactación de vehículos también contribuye a prevenir delitos y mantener el orden en los predios. "Evitamos que esos secuestros sean objeto de robos y que todo eso genere un circuito delictivo", afirmó.

El programa se desarrolla de manera integral en toda la provincia, con municipios que han firmado convenios para compactar sus vehículos retenidos por infracciones viales.

El encargado de ACMET, Fernando Di Betta, explicó que todo lo que esté en condiciones de ser compactado y cuente con documentación respaldatoria será procesado bajo el sistema Mendoza Compacta. Además, los elementos como neumáticos, baterías y tubos de GNC se retiran y tratan de forma diferenciada para minimizar riesgos ambientales.

Un predio colapsado

La Playa de Secuestros de Malargüe alberga actualmente 595 vehículos, de los cuales 466 fueron retenidos por infracciones a la Ley 9024/17 y 129 por medidas judiciales. Con un patio de apenas 525 metros cuadrados, el predio se encontraba colapsado, lo que obligó a depositar vehículos fuera del espacio habilitado.

playa de secuestros, malargüe La Playa de Secuestros de Malargüe alberga actualmente 595 vehículos, de los cuales 466 fueron retenidos por infracciones Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los trabajos incluyen extracción de fluidos, clasificación de materiales peligrosos y compactación de los rodados según su situación legal. El objetivo es eliminar pasivos ambientales, mejorar la administración y liberar espacio para nuevas intervenciones.

Gestión judicial y plazos del programa Mendoza Compacta

La ministra informó que se trabaja junto al Poder Judicial para firmar una acordada que autorice la compactación de secuestros judiciales, que en Mendoza ascienden a unos 5.000 vehículos.

Además, destacó que la normativa provincial redujo los plazos de notificación a los propietarios a dos meses, tras lo cual los rodados quedan en condiciones de ser compactados si no son reclamados.

Rus aclaró que los vehículos que pudieran estar en condiciones de uso pueden ser subastados o reutilizados, aunque hasta ahora no se han detectado casos viables. "Muchas veces parecen estar en condiciones, pero ponerlos en funcionamiento es más costoso que compactarlos", explicó.

Finalmente, la ministra resaltó que esta política permite mantener un parque automotor policial moderno y eficiente: "El 80% de los móviles tiene menos de cinco años. Queremos que la fuerza sea eficiente, por eso no nos interesa conservar vehículos abandonados bajo custodia".