31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 31 de octubre.

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.&nbsp;

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este viernes 31 de octubre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 30 de octubre
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 29 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 28 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 27 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 26 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 25 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 24 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 23 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 22 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 21 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Las Más Leídas

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Te Puede Interesar

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Por Pablo Segura
Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Por Sitio Andino Sociedad
El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Por Pablo Segura