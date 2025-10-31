31 de octubre de 2025
{}
Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

El Gobierno de Mendoza autorizó el aumento en el precio de la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros en la provincia.

Foto: Yemel Fil
Sitio Andino Sociedad

Desde el 10 de noviembre el precio el boleto del transporte público de pasajeros para el área metropolitana será más caro en la provincia de Mendoza, luego de que el gobernador Alfredo Cornejo autorizara la suba en el precio del mismo. El 1 de enero volverá a aumentar.

Según la Resolución 1656, publicada en el Boletín Oficial, la tarifa plana del transporte público en Mendoza estaba en $1.000 y se irá a $1.200 por viaje. En tanto, el 31 de diciembre volverá a aplicarse otro aumento, por lo que pasará de $1.200 a $1.400.

La última suba había sido aplicada en mayo, cuando pasó de $850 a $1.000 (un incremento del 18%).

Desde el Gobierno señalaron que el costo real del pasaje sin subsidio provincial asciende a $2.912. De esta manera, "el Estado aporta $1.712 por cada viaje, manteniendo uno de los boletos más bajos del país, por debajo de jurisdicciones como Córdoba o Rosario, donde superan los $1.500", señalaron.

El esquema mantiene abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

Cómo quedarán los pasajes con descuentos

Los estudiantes primarios pagarán $480, los secundarios, universitarios y jubilados $600, y los usuarios frecuentes accederán a descuentos de hasta el 50%.

El 1 de enero volver&aacute; a aumentar el boleto de micro en Mendoza.

El 1 de enero volverá a aumentar el boleto de micro en Mendoza.

Además, en horarios de menor demanda, seguirá vigente un descuento del 17% sobre la tarifa base. Y continúan los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.

Qué pasa con la media y larga distancia

La Resolución establece: que a partir de las fechas indicadas, la tarifa para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros de la Media y Larga Distancia de la Provincia de Mendoza, en sus recorridos urbanos, será igual a la Tarifa GENERAL del Transporte Urbano Área Metropolitana de Gran Mendoza Mediante Ómnibus, debiendo adecuarse las tarifas para el resto de los recorridos manteniendo una proporción promedio similar a la establecida para los recorridos urbanos.

En tanto, los cuadros tarifarios, deberán ser propuestos por el Ente de la Movilidad Provincial (E.Mo.P.), para su aprobación por parte de esta Subsecretaría de Transporte.

Nuevo aumento del boleto desde el 1 de enero de 2026

El pasaje general pasará en enero a $1.400, el abono primario pasará a $560 , de estudiantes secundarios y universitarios y jubilados a $700, mayores de 70 a $1.400, usuario frecuente o tarifa general $840 desde el viaje 21 al 40.

