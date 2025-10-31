31 de octubre de 2025
{}
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este viernes 31 de octubre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Habrá un operativo especial.

El pronóstico para la alta montaña indica aumento de la nubosidad hacia el mediodía. Por la tarde y noche nevadas débiles ocasional moderados con viento del oeste hasta los 60 km/h y probable ventisca mínima de -06°C. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y - 3° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

El cruce que conecta a Argentina y el país vecino a través de la Ruta Nacional 7 se verá afectado por la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La medida busca garantizar un cruce seguro, coordinado y expedito.

Durante las próximas jornadas, este operará con 18 puntos de atención habilitados para atender el alto flujo.

Además, se dispondrá del apoyo de la brigada canina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de Aduanas, junto con el refuerzo de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI).

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

