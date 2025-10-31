Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra abierto este viernes 31 de octubre las 24 horas , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina . Habrá un operativo especial.

El pronóstico para la alta montaña indica aumento de la nubosidad hacia el mediodía. Por la tarde y noche nevadas débiles ocasional moderados con viento del oeste hasta los 60 km/h y probable ventisca mínima de -06°C. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y - 3° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Con motivo del fin de semana largo que se extenderá del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en Chile, el gobierno trasandino anunció un plan de contingencia en los principales cruces fronterizos . De esta forma, el Paso Internacional Los Libertadores operará diferente estos días.

El cruce que conecta a Argentina y el país vecino a través de la Ruta Nacional 7 se verá afectado por la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La medida busca garantizar un cruce seguro, coordinado y expedito.

Durante las próximas jornadas, este operará con 18 puntos de atención habilitados para atender el alto flujo.

Además, se dispondrá del apoyo de la brigada canina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de Aduanas, junto con el refuerzo de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI).

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores