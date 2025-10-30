Paso internacional Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre

Con motivo del fin de semana largo que se extenderá del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en Chile , el gobierno trasandino anunció un plan de contingencia en los principales cruces fronterizos. De esta forma, el Paso Internacional Los Libertadores operará diferente estos días.

El cruce que conecta a Argentina y el país vecino a través de la Ruta Nacional 7 se verá afectado por la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes . La medida busca garantizar un cruce seguro, coordinado y expedito en los principales complejos fronterizos de ese país , especialmente en aquellos que registran mayor flujo vecinal y turístico , como Chacalluta, Chungará, Colchane, Pino Hachado, Cardenal Samoré, Integración Austral y San Sebastián.

Por supuesto, esto afecta a Los Libertadores, por el cual miles de vehículos cruzan todos los días por ambos lados. Durante las próximas jornadas, este operará con 18 puntos de atención habilitados para atender el alto flujo.

Además, se dispondrá del apoyo de la brigada canina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de Aduanas , junto con el refuerzo de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) .

Según el comunicado oficial, las medidas apuntan a agilizar los trámites fronterizos y reducir los tiempos de espera. En los pasos con mayor demanda, como Chacalluta y Colchane, se mantendrá una atención las 24 horas del día, mientras que Chungará extenderá su operación desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, también con servicio ininterrumpido.

El Gobierno chileno destacó que en todos los complejos se incrementará el número de ventanillas de atención para segregar los flujos de vehículos particulares, camiones y buses, optimizando el control migratorio y aduanero.

Más controles y coordinación binacional

Además del refuerzo operativo, se instruyó a las coordinaciones fronterizas a incrementar la presencia de personal del OS3 de Carabineros y a solicitar un aumento de dotaciones de la PDI, particularmente en los puntos donde se han registrado mayores requerimientos.

Las autoridades informaron que también se fortalecerá la difusión de información a la ciudadanía, con publicaciones en redes sociales oficiales sobre horarios, documentación requerida y condiciones de tránsito, para orientar a los usuarios antes y durante su viaje.

¿Por qué es feriado el 31 de octubre en Chile?

El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes se celebra cada 31 de octubre en Chile y, aunque no es un feriado irrenunciable, genera un puente de tres días para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, los empleados del comercio deben cumplir funciones normalmente, ya que esta fecha no se encuentra dentro de los cinco días no laborables obligatorios del país.

De este modo, se espera que el movimiento vehicular hacia y desde Argentina aumente significativamente durante el fin de semana, especialmente por Los Libertadores, el más transitado del corredor bioceánico entre ambos países. Fuente: El País.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

