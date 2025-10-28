28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, martes 28 de octubre.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, martes 28 de octubre.

Foto: Prensa Gendarmería Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica que el cielo estará despejado durante toda la jornada. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de -1º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, -3º en Puente del Inca y - 4° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de octubre
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso a chile, Los Libertadores, aduana chilena 2025.jpeg
El Paso Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

El Paso Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 24 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 19 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Las Más Leídas

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Elecciones 2025 en Mendoza: cómo saber los resultados de mi mesa
Resultados

Elecciones 2025 en Mendoza: cómo votó mi mesa

Te Puede Interesar

Javier Milei en Wall Street que ahora celebra su triunfo.
Elecciones y Mercados

Tras la victoria de Javier Milei festejan los mercados con dólar a la baja y activos argentinos que vuelan

Por Marcelo López Álvarez
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas.
el clima

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este martes 28 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Cornejo ya impulsó una reforma constitucional en su primer gobierno, pero no tuvo éxito.
Segunda etapa de la gestión

¿Reforma constitucional con reelección de gobernador? Esto dijo Alfredo Cornejo

Por Facundo La Rosa