Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

La Policía de Mendoza llevó adelante un importante operativo en Guaymallén , donde logró secuestrar 80 kilos de bronce presuntamente vinculados al comercio ilegal de metales no ferrosos, dejando como saldo la detención de un hombre de 58 años que quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), en el marco de las políticas de control que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se desarrolló tras una alerta que permitió interceptar una camioneta sospechosa.

En su interior, los efectivos hallaron dos bolsas con placas de bronce que pesaban alrededor de 60 kilos, además de un balde que contenía unos 20 kilos de vainas de cartuchos y monedas de distintos calibres y metales.

secuestro de cobre guaymallen Parte del secuestro en el operativo realizado en Guaymallén.

Todo el material fue secuestrado junto con el vehículo y un teléfono celular que será peritado por los investigadores. En tanto que un hombre fue detenido.

La intervención fue supervisada por la Oficina Fiscal N°2, que dispuso las medidas de rigor y la identificación del conductor del rodado. Las autoridades no descartan que el cargamento esté vinculado con robos de materiales metálicos en distintas zonas del Gran Mendoza.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que este tipo de acciones forman parte del plan integral para combatir el robo y la venta ilegal de metales no ferrosos, como el bronce, cobre y aluminio. “Estamos fortaleciendo los controles y fiscalizando los lugares donde se comercializan estos materiales para cortar el circuito delictivo”, señaló la funcionaria.

En Mendoza seguimos trabajando para cortar el circuito delictivo y el lucro ilegal que se genera alrededor del robo y la venta de metales. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) October 28, 2025

El secuestro de 80 kilos de bronce en Guaymallén representa un nuevo golpe a las redes que lucran con el comercio clandestino de metales, un delito que genera pérdidas económicas y daños a la infraestructura pública y privada.

Con operativos como este, la Policía de Mendoza reafirma su compromiso en la lucha contra estas actividades ilícitas y en la protección del patrimonio provincial.