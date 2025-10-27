27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

El oficialismo de La Libertad Avanza - Cambia Mendoza logró mantener las bancas, al igual que el PJ que retuvo la única que arriesgaba. Enterate quiénes son los nuevos concejales de Guaymallén.

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Guaymallén.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Lee además
El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.
investigan la mecánica del siniestro

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos
La captura fue en la escuela Margarita Ulloa de Guaymallén.
insólito

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

Cómo fueron los resultados en Godoy Cruz

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 56.46% obtiene 5 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 17.93% obtiene 1 escaños.

El partido Frente Verde con 8% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.97% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 3.82% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 4.59% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los jubilados con 2.81% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 1.40% obtiene 0 escaños

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén

El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).

Así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

Embed

Quiénes son los nuevos concejales de Guaymallén:

Manuel Moreno Serrano por Fuerza Justicialista.

Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño por La Libertad Avanza.

Temas
Seguí leyendo

El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

Guaymallén Coral celebra su aniversario con un concierto imperdible

En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Te Puede Interesar

Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Obras

Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este

Por Florencia Martinez del Rio
Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Por Celeste Funes