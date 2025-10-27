Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Guaymallén .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

insólito Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

investigan la mecánica del siniestro Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

En el caso de Guaymallén se eligieron legisladores del Primer Distrito Electoral, y seis de los doce concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 56.46% obtiene 5 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 17.93% obtiene 1 escaños.

El partido Frente Verde con 8% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.97% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 3.82% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 4.59% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los jubilados con 2.81% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 1.40% obtiene 0 escaños

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén

El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).

Así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

Embed

Quiénes son los nuevos concejales de Guaymallén:

Manuel Moreno Serrano por Fuerza Justicialista.

Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño por La Libertad Avanza.