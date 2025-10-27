Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Guaymallén.
En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.
El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 56.46% obtiene 5 escaños.
El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 17.93% obtiene 1 escaños.
El partido Frente Verde con 8% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Libertario Demócrata con 4.97% obtiene 0 escaños.
El partido Frente de Izquierda con 3.82% obtiene 0 escaños.
El partido Provincias Unidascon 4.59% obtiene 0 escaños.
El partido Partido de los jubilados con 2.81% obtiene 0 escaños.
El partido Protectoracon 1.40% obtiene 0 escaños
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén
El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).
Así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén
Quiénes son los nuevos concejales de Guaymallén:
Manuel Moreno Serrano por Fuerza Justicialista.
Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño por La Libertad Avanza.