Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Guaymallén habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

Conocé las boletas que encontrarás en Guaymallén.

 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Guaymallén.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Boleta provincial

Boleta única Ciudad Guaymallén, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Guaymallén (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Manuel Moreno Serrano, Adriana Salcedo, Rafa Moyano, María Belén Navarro, Ariel Chaves, Ayelén Mantello.
  • Frente Verde: Paula Salcedo, Fede Ferrari, Hernán Zumaeta, Soledad Fares, Juan Pablo Dávila, Leslie De La Vega.
  • Protectora Fuerza Política: Walter De Marchi, Nadya Romina Pennise, Pablo Antonio Estrada, María Velasco, Carlos Hernán Espejo, Vanesa Salinas.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Gerardo Bustamante, Mercedes Gómez, Federico Telera, Micaela Natalia Agüero, Carlos Espeche, María Laura Thomé.
  • Frente Libertario Demócrata: Marcos Adrián Neirotti, Cintia Calanoce, Patricio Andrade, Leonor Quiroga, Alejandro Ginart, Claudia Castillo.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Gabriel Pradines, Estefanía Correa, Carlos Gómez, Cintia Salas, Eduardo Tourres, Alejandra Rodríguez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño, Santiago Navarra.
  • Partido de los Jubilados: Luis Antonio Pérez, Patricia Rivero, Carlos Ortega, Carola Paéz Dupaus, José Meglioli, Melisa Pelayes.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén

El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).

Candidatos en la Primera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano, Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez.
  • Frente Verde: Ricardo García, Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.
  • Protectora: Daniel Orozco, Cecilia Pérez, Marcelo Joaquín Oreo, Adela Paez, Leonardo Moreno, Johana Arangue.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti, Sergio Morán, Macarena Escudero, Maximiliano Villareal, M. Laura Vernazzi y Octavio Stacchiola.
  • Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe, Mirta Carmen Guzmán, Brenda Denise Sabato, Cristian Armando Lopez, Ulises Addamo y Corina González.
  • Provincias Unidas: Federico Abalos, Claudia Iturbe, Mario Lima, Vannesa Correa, Alexis Rubio y Stella Maris Becerra.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Pannalli, Santiago Daniel Gatica.
  • Partido de los Jubilados: Juan Pablo Barros, Lorena Pereyra, Daniel Riveros, Betiana Rodríguez, Miguel Ángel Kruk y Elina Gómez.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Valentina Moran, Sergio Luza, Malena Ozollo, Fredi Funes, Malvina Beatriz Luera y Gonzalo Ridolfi.
  • Frente Verde: Emanuel Fugazzotto, Anabel Herensperger, Alfredo Mellado, Fernanda Orellano, Ismael Pereyra, Celeste Bobba, María Ángela Pascale y Mauricio Vilches.
  • Protectora: José Luis Ramón, Lucía Ramos, Eduardo Mario Deblassi, Gladys Elena Rodríguez, Mario Jesús Riccio, Romina Gladys Mutis, Hugo Pierantonelli y Lourdes Montuori .
  • Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, Gerardo Uceda, Lorena Torres, Ivan Staller, Flavia Eliana Lucero, Fernando Mazzitelli y Gabriela Catalán.
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira, Gonzalo Duarte, Laura Guzmán, Isaias Ugarte, Carlos Gauna, Gisela Estrella, Germán Nicolás Cano, Susana Pintos.
  • Provincias Unidas: Roberto Righi, Andrea Fernández, Claudio Díaz, Alejandra Pezzutti, Héctor Madeo, Silvia Triboli, Federico Castañón y Geer Florencia .
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Guaymallén, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Fuerza Justicialista Mendoza

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
