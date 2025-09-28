Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Guaymallén.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Gabriel Pradines, Estefanía Correa, Carlos Gómez, Cintia Salas, Eduardo Tourres, Alejandra Rodríguez.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño, Santiago Navarra.
Partido de los Jubilados: Luis Antonio Pérez, Patricia Rivero, Carlos Ortega, Carola Paéz Dupaus, José Meglioli, Melisa Pelayes.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén
El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).
Candidatos en la Primera Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano,Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez.
Frente Verde: Ricardo García,Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.