Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
En el caso de Guaymallén, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
En estas elecciones 2025, Guaymallén elegirá diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, y concejales.
Foto: Gentileza HCD Guaymallén
Qué se vota en Guaymallén
Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Guaymallén estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.
En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén
El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).