Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en Guaymallén estarán las de diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.

Foto: Yemel Fil

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Guaymallén, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

  • Mendoza
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Guaymallén integra junto a Mendoza, Las Heras y Lavalle el Primer Distrito Electoral, donde se elegirán 6 senadores y 8 diputados provinciales.

En estas elecciones 2025, Guaymallén elegirá diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, y concejales.

Qué se vota en Guaymallén

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Guaymallén estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén

El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).

