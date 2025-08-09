Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales . Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en la Guaymallén .

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Guaymallén, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Guaymallén integra junto a Mendoza, Las Heras y Lavalle el Primer Distrito Electoral, donde se elegirán 6 senadores y 8 diputados provinciales.

Concejo Deliberante, Guaymallén, concejales, ediles En estas elecciones 2025, Guaymallén elegirá diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, y concejales. Foto: Gentileza HCD Guaymallén

Qué se vota en Guaymallén

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Guaymallén estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén

El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).