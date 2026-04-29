29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén celebra su aniversario con un bicitour por sitios históricos

La actividad en Guaymallén será el 2 de mayo, es gratuita y propone recorrer espacios emblemáticos del departamento. Hay cupos limitados.

Nuevo bicitour en Guaymallén.

Nuevo bicitour en Guaymallén.

La actividad comenzará a las 8:30 horas, con punto de encuentro en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, en San José.

Lee además
La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén
Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall. 

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

Un recorrido por la historia de Guaymallén

Desde allí, los participantes iniciarán un circuito que incluirá distintos puntos emblemáticos del departamento, como el monumento al Cancionero Cuyano, obra del artista Elio Ortiz, y la zona histórica y fundacional de Pedro Molina.

El itinerario también contempla una parada en la cafetería De Mi Tierra, para luego continuar hacia el monumento en homenaje al Cacique Guaymallén y finalizar en la Plaza José Néstor Lencinas.

image

Actividad gratuita con cupos limitados

El recorrido tendrá una duración aproximada hasta las 12:30 horas, momento en el que se regresará al Espacio Cultural Julio Le Parc, cerrando la jornada. La propuesta es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados e intransferibles.

Además, quienes no dispongan de bicicleta propia podrán acceder a unidades provistas por la Municipalidad.

Cómo participar en Guaymallén

Las personas interesadas en sumarse deberán completar el formulario de inscripción online, requisito indispensable para asegurar su lugar en la actividad.

Temas
Seguí leyendo

Gran variedad de talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Chocó de atrás a un auto y la alcoholemia dio un resultado alarmante

Salieron por el techo para salvarse: dramático incendio en una casa de Guaymallén

El más elegido: Guaymallén se transforma y redefine el mapa urbano del Gran Mendoza

Vino, libros y música: así se vivió BrindArte en Guaymallén

Drama en Guaymallén tras un incendio que destruyó puestos y mercadería

¿Qué pasa con los chicos hoy? La pregunta que marcó un encuentro en Guaymallén

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto video

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua