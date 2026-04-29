Guaymallén celebra su aniversario con un bicitour por sitios históricos

En el marco del mes aniversario de Guaymallén , el próximo sábado 2 de mayo se realizará una nueva edición del “Bicitour descubriendo Guaymallén” , una propuesta que invita a recorrer y redescubrir el patrimonio cultural del departamento .

La actividad comenzará a las 8:30 horas , con punto de encuentro en el Espacio Cultural Julio Le Parc , ubicado en Mitre y Godoy Cruz, en San José.

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Desde allí, los participantes iniciarán un circuito que incluirá distintos puntos emblemáticos del departamento , como el monumento al Cancionero Cuyano, obra del artista Elio Ortiz, y la zona histórica y fundacional de Pedro Molina.

El itinerario también contempla una parada en la cafetería De Mi Tierra, para luego continuar hacia el monumento en homenaje al Cacique Guaymallén y finalizar en la Plaza José Néstor Lencinas.

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Actividad gratuita con cupos limitados

El recorrido tendrá una duración aproximada hasta las 12:30 horas, momento en el que se regresará al Espacio Cultural Julio Le Parc, cerrando la jornada. La propuesta es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados e intransferibles.

Además, quienes no dispongan de bicicleta propia podrán acceder a unidades provistas por la Municipalidad.

Cómo participar en Guaymallén

Las personas interesadas en sumarse deberán completar el formulario de inscripción online, requisito indispensable para asegurar su lugar en la actividad.