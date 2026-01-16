16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Vuelve el Bicitour de Guaymallén: descubre el departamento pedaleando

Recorrido gratuito con guía, gastronomía local y clase de yoga, el viernes 23 de enero por los caminos de Guaymallén.

Bicitours por los caminos de Guaymallén.

Esta edición especial propone un recorrido en el horario del atardecer, con un guía que acompañará a los participantes a conocer la historia de sitios emblemáticos como la Plazoleta Cacique Guaymallén, la explanada municipal, una visita gastronómica al café BarISTA, culminando en la Estación Saludable para disfrutar de una pequeña clase de yoga.

image

Descubrir Guaymallén

Se trata de una oportunidad para descubrir Guaymallén de una manera diferente, en un medio de transporte sustentable, recorriendo el departamento realizando una actividad saludable.

La iniciativa es gratuita, destinada a mayores de 18 años y con cupos limitados e intransferibles. Quienes no cuenten con bicicleta propia tendrán a disposición las que han sido adquiridas para tal fin por la Municipalidad.

