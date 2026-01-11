11 de enero de 2026
Sitio Andino
Propuesta veraniega

Guaymallén presenta una nueva experiencia turística gratuita

La iniciativa de verano en Guaymallén está dirigida a mayores de 18 años. El recorrido incluye visitas a productores locales y una degustación final.

Atractiva experiencia turística en Guaymallén.

Atractiva experiencia turística en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El sábado 17 de enero el Municipio de Guaymallén llevará a cabo la primera edición del “Bus tour verano, una propuesta gratuita que invita a recorrer y conocer el trabajo de productores locales comprometidos con el desarrollo sostenible del departamento.

La actividad comenzará a las 19.00 horas, con punto de encuentro en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén (Libertad 720 de Villa Nuvea). Desde allí, los participantes abordarán el bus para iniciar un recorrido guiado que incluirá paradas en establecimientos de productores culturales y emprendedores del departamento, y finalizará con una degustación de vinos en una bodega.

Durante el trayecto, los asistentes podrán conocer de cerca los procesos productivos, la historia de cada emprendimiento y las iniciativas que impulsan el crecimiento económico local. Al terminar el tour, el bus regresará al punto de partida, concluyendo una jornada de exploración, aprendizaje y encuentro comunitario.

image

Propuesta gratuita y para mayores de 18 años en Guaymallén

La propuesta está destinada a mayores de 18 años. Si bien la participación es gratuita, se recuerda que el recorrido incluye paradas en espacios comerciales -como cafés o viveros- donde cada participante podrá optar por realizar consumos de manera voluntaria y abonando su costo.

