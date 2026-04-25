Guaymallén celebró el Día del Libro con una edición especial de BrindArte

Guaymallén realizó una edición especial del ciclo BrindArte en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor , con una propuesta que unió literatura, música y producción local.

Bajo el nombre “Brindá con literatura” , el encuentro ofreció una experiencia cultural que combinó degustación de vinos del departamento con la lectura de cuentos y poemas, generando un espacio de disfrute y creación colectiva.

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La actividad se desarrolló en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte , donde los asistentes pudieron degustar espumantes locales en una velada pensada para poner en valor la cultura mendocina.

El evento contó con la participación del músico Juanci Moreno y del escritor invitado Omar Ochi , quien compartió su recorrido literario, su obra y su proceso creativo.

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Participación e intercambio con el público

Además, se generó un espacio de intercambio en el que los asistentes pudieron llevar su libro favorito para leer fragmentos o compartir reseñas, promoviendo el diálogo y la participación activa.

De esta manera, la propuesta se consolidó como una experiencia que invita a acercarse a la lectura desde un enfoque dinámico y participativo.