25 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén celebró el Día del Libro con una edición especial de BrindArte

La propuesta en Guaymallén combinó vinos locales, literatura y música en una velada cultural realizada en la Biblioteca Almafuerte.

Cicli BrindArte en Guaymallén.

Cicli BrindArte en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén realizó una edición especial del ciclo BrindArte en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con una propuesta que unió literatura, música y producción local.

Bajo el nombre “Brindá con literatura”, el encuentro ofreció una experiencia cultural que combinó degustación de vinos del departamento con la lectura de cuentos y poemas, generando un espacio de disfrute y creación colectiva.

Lee además
El hecho generó preocupación entre los trabajadores del predio video

Drama en Guaymallén tras un incendio que destruyó puestos y mercadería
Promover el desarrollo socioemocional en Guaymallén.

¿Qué pasa con los chicos hoy? La pregunta que marcó un encuentro en Guaymallén
image

Una noche en Guaymallén para celebrar la cultura mendocina

La actividad se desarrolló en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, donde los asistentes pudieron degustar espumantes locales en una velada pensada para poner en valor la cultura mendocina.

El evento contó con la participación del músico Juanci Moreno y del escritor invitado Omar Ochi, quien compartió su recorrido literario, su obra y su proceso creativo.

image

Participación e intercambio con el público

Además, se generó un espacio de intercambio en el que los asistentes pudieron llevar su libro favorito para leer fragmentos o compartir reseñas, promoviendo el diálogo y la participación activa.

De esta manera, la propuesta se consolidó como una experiencia que invita a acercarse a la lectura desde un enfoque dinámico y participativo.

Temas
Seguí leyendo

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

Cómo será la emisión de bonos verdes que hará Guaymallén para construir el nuevo Parque Solar

Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron

Evitó un choque en Guaymallén y terminó sobre la banquina

Abrieron sobres para una obra clave en Mendoza: quiénes compiten

Brutal agresión: discutió con su hermano y lo apuñaló

Cómo Guaymallén busca volver a la normalidad tras perder su data center

Más de una década formando músicos: así arrancó el año la Escuela de Rock Mario Matar

LO QUE SE LEE AHORA
Jornadas Interinstitucionales en Malargüe. video

Mendoza sigue reforzando sus planes de contingencia escolar ante escenarios críticos

Las Más Leídas

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Salió a manejar y todo terminó en tragedia: el dramático caso que sacude a Maipú

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Murió un motociclista en Las Heras por un choque y el otro vehículo huyó

Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto

El rodado mayor colisionó contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona

Caos en Tunuyán por un camión que perdió el dominio y terminó volcando

Julieta Romero de San Rafael, embajadora de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Todo listo: presentan en San Rafael la Fiesta Nacional de la Ganadería