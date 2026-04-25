Guaymallén celebró el Día del Libro con una edición especial de BrindArte

Guaymallén realizó una edición especial del ciclo BrindArte en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con una propuesta que unió literatura, música y producción local.
La propuesta en Guaymallén combinó vinos locales, literatura y música en una velada cultural realizada en la Biblioteca Almafuerte.
Guaymallén realizó una edición especial del ciclo BrindArte en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con una propuesta que unió literatura, música y producción local.
Bajo el nombre “Brindá con literatura”, el encuentro ofreció una experiencia cultural que combinó degustación de vinos del departamento con la lectura de cuentos y poemas, generando un espacio de disfrute y creación colectiva.
La actividad se desarrolló en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, donde los asistentes pudieron degustar espumantes locales en una velada pensada para poner en valor la cultura mendocina.
El evento contó con la participación del músico Juanci Moreno y del escritor invitado Omar Ochi, quien compartió su recorrido literario, su obra y su proceso creativo.
Además, se generó un espacio de intercambio en el que los asistentes pudieron llevar su libro favorito para leer fragmentos o compartir reseñas, promoviendo el diálogo y la participación activa.
De esta manera, la propuesta se consolidó como una experiencia que invita a acercarse a la lectura desde un enfoque dinámico y participativo.