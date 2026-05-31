Control vial en Guaymallén: un automovilista triplicó el límite permitido

Un conductor de 51 años fue aprehendido este jueves en Guaymallén luego de que un control de Policía Vial detectara que circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre , superando ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

El procedimiento se realizó cerca de las 17 horas, en la intersección de calle Victoria y Profesor Mathus , donde efectivos policiales mantenían un puesto fijo de control vehicular . Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Nissan Frontier para realizar las verificaciones de rutina.

Al practicarle el correspondiente dosaje de alcohol , el conductor, identificado con las iniciales N. M., arrojó un resultado de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra que implica severas sanciones.

Los controles de alcoholemia forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la provincia de Mendoza.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la aprehensión del automovilista y a su traslado a la Comisaría 57° de dicho departamento. Además, se dispuso el secuestro del vehículo y el labrado del correspondiente proceso contravencional.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.