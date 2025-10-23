23 de octubre de 2025
Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un importante operativo en calles de Guaymallén. En la nota, los resultados de la medida.

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén.&nbsp;

 Por Pablo Segura

En un nuevo despliegue estratégico para reforzar la seguridad en el Gran Mendoza, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en Guaymallén, haciendo foco, sobre todo, en la zona de Jesús Nazareno, donde se identificaron a cientos de personas y controlaron a varios vehículos que circulaban por ese distrito.

Esta intervención forma parte de la política de prevención del delito que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza implementa desde fines de abril, con el objetivo de fortalecer el control territorial, aumentar la presencia policial y disminuir los hechos delictivos.

El operativo incluyó una combinación de controles vehiculares, verificación de antecedentes y recorridos preventivos en diversos sectores clave de Guaymallén.

Durante la acción, la Policía de Mendoza identificó 458 personas y controló 260 vehículos —entre automóviles particulares, motocicletas y colectivos—, además de labrar seis actas por infracciones viales.

Los puntos de despliegue fueron seleccionados por su tráfico o vulnerabilidad: Elpidio González y Curupaytí; Río Atuel y Urquiza; Curupaytí y Río Salado; 9 de Julio y San Francisco del Monte; Rodríguez y Pedro Goyena; 9 de Julio y El Carrizal; Tapón Moyano y Pedro Goyena; Boulevard Los Ceibos frente a Plaza M. Lemos; Río Salado y Tapón Moyano; y Elpidio González con Ascasubi y Holmberg.

La realización de este tipo de operativos responde a una estrategia más amplia de la Policía de Mendoza, que abarca los cuatro oasis mendocinos y busca incrementar la eficacia en la prevención del delito mediante presencia activa en las calles y acciones coordinadas.

