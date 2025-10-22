22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

El operativo ocurrió en Guaymallén. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus afirmó que también se incautaron estupefacientes y distintas armas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un amplio operativo policial en el departamento de Guaymallén terminó con la detención de un menor de 16 años y una pareja mayor de edad. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que el importante despliegue logró desarticular una banda delictiva.

El operativo se llevó a cabo en Buena Nueva y Puente de Hierro, donde se secuestraron armas, drogas, prendas policiales y bienes robados. La acción fue supervisada por la Fiscalía de Instrucción 34 de la Unidad Fiscal Correccional y liderada por la doctora Paola Ginestar, en el marco de investigaciones por robos y abusos de armas.

Qué se secuestró en el operativo policial en Guaymallén

Mercedes Rus destacó que “se han secuestrado armas y también prendas policiales antiguas, sobre las cuales se investigará si eran utilizadas para cometer engaños o robos. Además, se incautaron sustancias estupefacientes, por lo que intervendrá la Justicia Federal”.

operativo, guaymallén
Por otro lado, la pareja mayor de edad quedó aprehendida, mientras que el menor de 16 años será imputado por amenazas, según las directivas de la doctora Leticia Marti, de la Primera Fiscalía Penal de Menores.

Entre los elementos incautados se encontraron chalecos portaplacas y antibalas con sus placas numeradas, esposas policiales, réplicas de armas de fuego y armas reales, entre ellas una pistola Colt modelo 1927 calibre 11.25 mm con cargador y siete cartuchos, y un arma calibre 32 de doble caño con dos cartuchos marca Orbea.

operativo, guaymallén
También se recuperaron bienes robados días atrás, como una panchera, una freidora y un horno pizzero. Además, se aseguraron 35 papelillos y 10 bolsitas con sustancia blanquecina, que resultó positiva para cocaína.

