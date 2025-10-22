22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Reforma laboral

Salarios dinámicos: de qué se trata la propuesta del gobierno nacional

El Ejecutivo busca modificar el sistema laboral, y una de las propuestas es que el salario fluctúe en base a acuerdos internos. Los detalles.

Salarios dinámicos: de qué se trata la propuesta del gobierno nacional

Salarios dinámicos: de qué se trata la propuesta del gobierno nacional

La figura de "salarios dinámicos" buscaría que el valor fijado en los convenios sirva como punto de referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno.

Lee además
Cambios claves en el INDEC.
Cambios en indicadores clave

El INDEC moderniza la medición de inflación, pobreza y salarios a partir de 2026
Qué es el Benchmark Salarial y cómo ayuda a las empresas a pagar con equidad y estrategia
PLANIFICACIÓN

Qué es el Benchmark Salarial y cómo ayuda a las empresas a pagar con equidad y estrategia

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios.

Con respecto a la reforma laboral, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que se buscará terminar con situaciones como la de “una PYME que no puede contratar a alguien porque alguien le hace un juicio laboral y la saca de la cancha”. De esta manera, insistió en la importancia de las reformas de segunda generación y aseguró que, con la implementación de estas medidas, “Argentina va a ser el país que más va a crecer y el más libre de los próximos 20 años”.

Embed

Propuesta para modificar salarios que traerá debates intensos

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, habló sobre un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. Según algunos borradores de la iniciativa, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia.

Los sindicatos rechazan esta propuesta porque perderían la posibilidad de usar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados.

Si prospera la reforma, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente. El Gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.

Además, propone eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa.

La Secretaría de Trabajo prepara un borrador donde los convenios colectivos definan rangos y pautas para cada sector, pero que establezcan montos máximos que las empresas no deben superar.

Hasta ahora, el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado. El Gobierno plantea que este mecanismo permitiría adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva, promoviendo la sustentabilidad del empleo formal.

Además, la Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector. De esa forma, se buscaría evitar que los ajustes salariales funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad. La iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos.

Los sindicatos se oponen al proyecto

Los sindicatos advierten que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” representaría una pérdida de garantías para los empleados. Desde la Secretaría de Trabajo aseguran que el proyecto no implica eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno económico.

La propuesta de “salarios dinámicos” incluye promover la competitividad, incentivando la mejora permanente de las condiciones productivas. Pero los sindicatos manifestaron reparos por el riesgo de debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de ciertas condiciones laborales.

Temas
Seguí leyendo

Obreros de bodega y viñedos alcanzan acuerdo salarial

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025

Metodologías ágiles en recursos humanos: velocidad, foco y mejores decisiones

Confirmado: Argentina perdió 1.530 millones de dólares por la baja transitoria de retenciones

Cómo reclamar si te rechazaron la Beca Progresar en octubre 2025

El auge del e-commerce no se detiene: las ventas online crecieron 79% y marcaron un nuevo récord

ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Precio del dólar en el país.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Por Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Resultado abierto para la Academia pensando en la vuelta.
Copa Libertadores

Racing bancó lo que pudo en Brasil, pero se le escapó sobre el final

Por Sitio Andino Deportes