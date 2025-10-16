Luis Caputo ratificó el rumbo económico y prometió una pronta reforma laboral y tributaria

El ministro de Economía, Luis Caputo , transmitió un mensaje grabado dirigido a los empresarios en el marco del Coloquio IDEA . En el video, agradeció el acompañamiento del sector privado durante los primeros 20 meses de gestión y defendió el rumbo económico implementado por la administración libertaria.

Nos hemos dedicado a corregir estas distorsiones y pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible. Nos hemos dedicado a corregir estas distorsiones y pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible.

El ministro subrayó que el país logró estabilizar la macroeconomía y alcanzar el equilibrio fiscal , algo que, según expresó, "no se conseguía hace un centenar de años".

También destacó la reducción de la inflación a niveles “más normales”, aunque reconoció que los precios siguen siendo altos, con una tendencia que “va a converger hacia las inflaciones internacionales”.

Caputo afirmó que la pobreza se redujo en más de 26 puntos, calificando ese avance como un “objetivo fundamental”, y resaltó la recuperación del salario real junto con la baja de impuestos. “Está claro que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, sostuvo.

Javier Milei, Luis Caputo Luis Caputo celebró el equilibrio fiscal y la reducción de los niveles de pobreza Foto: @JMilei en X

Reforma laboral y tributaria en la agenda

El ministro se refirió a la reforma laboral y tributaria como parte de la segunda etapa del Gobierno:

La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes —los empresarios— son los primeros en padecer. Esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes —los empresarios— son los primeros en padecer. Esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil.

En cuanto a la reforma tributaria, detalló que el objetivo será eliminar impuestos distorsivos, reducir otros y simplificar el sistema, además de promover incentivos al ahorro interno. “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal; todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”, precisó.

Competitividad a través de desregulación y reformas

Caputo rechazó las propuestas que asocian la competitividad con una moneda débil. “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”, afirmó.

Finalmente, convocó al sector empresario a seguir acompañando el proceso de transformación económica: “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos"/ Ámbito Financiero