Nuevas declaraciones en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez: "Lo que le hicieron es inhumano"

El juicio por el homicidio de Luciano Gómez en San Rafael sigue con testimonios clave sobre la pelea previa

Durante la mañana de este martes continuó el juicio por jurado que busca esclarecer el homicidio de Luciano Gómez , ocurrido el 20 de agosto de 2023 en San Rafael . Un joven testigo aseguró que entre los acusados y la víctima “ya había bronca de antes” .

El debate se desarrolla en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano y es dirigido por el juez Ariel Hernández , quien dispuso que continúen las declaraciones testimoniales , las cuales, al igual que en la jornada anterior, estuvieron relacionadas con las personas que asistieron a la fiesta.

Por su parte, los acusados Facundo Cervera , Alexis Antúnez y Yair Orellana enfrentan cargos por homicidio agravado en concurso premeditado , por haber sido cometido por dos o más personas y con la participación de un menor .

La audiencia de este martes se destacó por cuatro testimonios que aportaron detalles específicos sobre el violento hecho que conmocionó a San Rafael . El primer testigo, amigo de la víctima y presente en la fiesta, afirmó que “Luciano ya tenía problemas con estos muchachos” .

Luego, relató lo que escuchó y vio al momento del ataque: “Decidí retirarme, y cuando empecé a escuchar gritos, me volví. Cuando regresé, Luciano estaba tirado en el piso y vi que esas dos personas (señalando a Facundo Cervera y Alexis Antúnez, identificándolos por sus prendas) lo estaban apuñalando”.

El joven también brindó un detalle escalofriante: “Antes de los hechos vi que los mismos que mataron a Luciano estaban raspando cuchillos contra una pared”.

Una joven que asistió al lugar por el cumpleaños de una amiga contó que los tres imputados estaban presentes, aunque “andaban separados”, y aseguró que no vio armas ni cuchillos durante el evento. Relató que salió a comprar en el momento del ataque y que, al regresar, vio a Cervera y Orellana juntos, notando que este último estaba herido.

“Cervera tenía una botella de vidrio; forcejeé con él para quitársela porque pensé que iban a pelear. Luego nos acercamos a donde estaba Luciano tirado, intentamos levantarlo como pudimos. Un policía que llegó le tomó el pulso y dijo que lo tenía débil, pero que estaría bien. Supongo que lo dijo para tranquilizarnos”, declaró la joven.

Otra testigo, que llegó al lugar cerca de las 5 de la madrugada, relató: “Apenas llegué me dijeron que Alexis Antúnez había querido pegarle a mi sobrino. No vi nada de la pelea, fue rápido, y cuando miré hacia un costado vi a Luciano tendido. Había gente que gritaba que los Antúnez lo habían matado”.

Y agregó: "Le tocamos el pulso y ya no tenía, cuando lo sacamos a la calle fue que llegó la policía. Orellana estaba ensangrentado, pero no sé qué le pasó ni como fue”.

Finalmente, otra joven que asistió al festejo contó el momento en que vio a Luciano sin vida: “Cuando me acerqué y vi que su mirada estaba fija, me di cuenta de que ya estaba muerto. Intenté darle respiración boca a boca y llamé a la ambulancia y al 911; les pedí que por favor vinieran, que había una madre esperando a un joven en su casa”.

La testigo también confirmó que Luciano había tenido problemas previos con los acusados y aseguró haber visto a Yair Orellana empuñando un cuchillo. “Vi a Cervera peleando en el descampado con Luciano; Alexis Antúnez, Yair Orellana y otras personas los rodeaban. Se insultaban y se preparaban para pelear físicamente”, relató.

Y concluyó ante el jurado popular: “Me metí para evitar el conflicto, quería calmar la situación, era una fiesta. Lo que le hicieron a Luciano es inhumano: estaba solo y lo atacaron entre muchos”.

El juicio por jurado en San Rafael continuará durante los próximos días con nuevas pruebas y declaraciones, mientras la familia de la víctima espera justicia por el crimen que conmocionó al sur mendocino.