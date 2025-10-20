Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez.

En el auditorio Alfredo Bufano comenzó el juicio por jurado que busca esclarecer el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en agosto de 2023 en San Rafael, y por cuyo caso están imputados tres jóvenes, señalados como autores de un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor.

Bajo la dirección del juez técnico Ariel Hernández, se inició la etapa de producción de pruebas y declaraciones en el debate que tiene como imputados a Yair Orellana, Alexis Antúnez y Facundo Cervera . Todos estos arriesgan una condena a prisión perpetua en caso de ser declarados culpables por el jurado popular.

tres imputados Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

El homicidio de Gómez ocurrió el 19 de agosto del 2023 tras una riña en las inmediaciones de las calles Esquiu y Palau, en San Rafael.

El proceso judicial, seguido de cerca por la comunidad de San Rafael , comenzó con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Javier Giaroli y Pablo Peñasco, y la intervención de los querellantes Samuel Bernués y Sol Herrero, en representación de la familia de la víctima.

El primer testimonio fue el de la madre de Luciano Gómez, quien narró con profundo dolor cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo mientras trabajaba en Las Leñas.

La mujer relató que Gómez recibió 17 puñaladas por la espalda y que, un año antes del crimen, ya había sido agredido por algunos de los acusados. Además, denunció supuestas amenazas y ofrecimientos de dinero a testigos para modificar sus declaraciones.

Luego declaró un amigo de la víctima, también herido durante el ataque. El joven reconstruyó los hechos ocurridos en la fiesta donde se produjo el asesinato, señalando directamente a los tres imputados como autores materiales de la agresión.

Otro testigo reforzó el relato y aseguró que los acusados utilizaron cuchillos tipo serrucho en la brutal golpiza que terminó con la vida de Gómez.

El juicio por jurado en San Rafael continuará durante los próximos días con nuevas pruebas y declaraciones, mientras la familia de la víctima espera justicia por el crimen que conmocionó al sur mendocino.