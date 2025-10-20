20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Este lunes comenzó un juicio por jurado en San Rafael para esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. Hay tres imputados que arriesgan perpetua.

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez.&nbsp;

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 

 Por Pablo Segura

En el auditorio Alfredo Bufano comenzó el juicio por jurado que busca esclarecer el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en agosto de 2023 en San Rafael, y por cuyo caso están imputados tres jóvenes, señalados como autores de un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor.

Bajo la dirección del juez técnico Ariel Hernández, se inició la etapa de producción de pruebas y declaraciones en el debate que tiene como imputados a Yair Orellana, Alexis Antúnez y Facundo Cervera. Todos estos arriesgan una condena a prisión perpetua en caso de ser declarados culpables por el jurado popular.

Lee además
Luciano Gómez tenía 18 años cuando fue asesinado en San Rafael. 
tres imputados

Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven
Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín
Juicio por jurado San Rafael caso Luciano Gomez
El juicio causa una enorme repercusión en San Rafael.

El juicio causa una enorme repercusión en San Rafael.

El proceso judicial, seguido de cerca por la comunidad de San Rafael, comenzó con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Javier Giaroli y Pablo Peñasco, y la intervención de los querellantes Samuel Bernués y Sol Herrero, en representación de la familia de la víctima.

El primer testimonio fue el de la madre de Luciano Gómez, quien narró con profundo dolor cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo mientras trabajaba en Las Leñas.

La mujer relató que Gómez recibió 17 puñaladas por la espalda y que, un año antes del crimen, ya había sido agredido por algunos de los acusados. Además, denunció supuestas amenazas y ofrecimientos de dinero a testigos para modificar sus declaraciones.

Luego declaró un amigo de la víctima, también herido durante el ataque. El joven reconstruyó los hechos ocurridos en la fiesta donde se produjo el asesinato, señalando directamente a los tres imputados como autores materiales de la agresión.

Otro testigo reforzó el relato y aseguró que los acusados utilizaron cuchillos tipo serrucho en la brutal golpiza que terminó con la vida de Gómez.

El juicio por jurado en San Rafael continuará durante los próximos días con nuevas pruebas y declaraciones, mientras la familia de la víctima espera justicia por el crimen que conmocionó al sur mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

La Policía de Mendoza celebró 215 años de historia con un desfile en el Parque General San Martín

Fatal accidente en General Alvear: una mujer murió y una menor está grave tras el vuelco de una camioneta

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Pérdida de control y vuelco en Ruta 144 de San Rafael: una persona lesionada

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Cayeron tres personas por el robo a una cafetería céntrica

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
Importante robo en un negocio de Maipú. 
los ladrones escaparon

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Las Más Leídas

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Te Puede Interesar

El primer mandatario habló del escenario electoral a menos de una semana de los comicios.
Elecciones 2025

Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

Por Sitio Andino Política
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Emir Félix pasó por Noticiero Andino y se refirió a los comicios del próximo domingo. video
Elecciones 2025

Emir Félix: "No voy a ir al Congreso a oponerme a todo; voy a buscar soluciones"

Por Sitio Andino Política