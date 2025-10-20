El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.

Los proyectos de Ley de Presupuesto , Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026 entran en su tercera semana de análisis en la Legislatura de Mendoza . Tras la serie de visitas de los ministros por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se espera que las iniciativas lleguen al recinto después de las elecciones legislativas.

A principios de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Casa de las Leyes la pauta con la que prevé gestionar la provincia el próximo año, enfocada en la "administración sostenible de la deuda pública", el "equilibrio fiscal" y la "reducción de la carga impositiva". A partir de allí, los funcionarios acudieron a comisiones a presentar en detalles los números y los objetivos del gasto ante legisladores que los interpelaron en pocas ocasiones.

Que dicen Los dos proyectos que Mercedes Rus anunció que enviará a la Legislatura de Mendoza

La última jornada de exposiciones está prevista para este lunes 20, a las 9, con la visita del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero . También se espera que acuda el procurador Alejandro Guillé , para explicar la pauta pedida por el Ministerio Público Fiscal, y Dalmiro Garay , presidente de Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Luego de la presentación de los proyectos realizada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , la ronda de visitas empezó con Jimena Latorre (Energía y Ambiente) y continuó con Rodolfo Vargas Arizu (Producción), Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) y Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE). También asistió Cecilia Saint André (Ministerio Público de la Defensa y Pupilar), Gabriel Balsells Miró (Oficina de Ética Pública) y Néstor Parés (Tribunal de Cuentas).

El debate del Presupuesto 2026

El aspecto que más debate genera es el pedido de la Provincia para refinanciar unos $350.000 millones, lo que implica un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. La autorización para tal maniobra se logrará si el oficialismo logra el consenso en la Legislatura, ya que la normativa indica que debe obtener la aprobación de los dos tercios de Diputados y del Senado.

Además, el Gobierno quiere conseguir nuevo financiamiento por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

Es por esto que el oficialismo deberá negociar con la oposición para obtener sus votos y poder avanzar con el "roll-over", y con el endeudamiento para obras vinculadas al transporte. Si bien algunos legisladores opinan que el refinanciamiento es una herramienta válida, critican al Gobierno por la finalidad que le daría a esos fondos.

Qué dice el proyecto del Presupuesto 2026

Inversión

Según el proyecto del Gobierno, la inversión pública alcanzará el 14,5% de los gastos totales para 2026, "la mayor participación de los últimos 26 años":

Obras viales

Recuperación de comisarías

Ampliación y modernización de hospitales

Digitalización del sistema de salud

Construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad

Continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Además, están previstas 32 obras financiadas con Fondos de Resarcimiento por daños de la Promoción Industrial, con una inversión de $1.006.832 millones, a ejecutar entre 2025 y 2028, distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

A esto se sumará la campaña trianual contra la Lobesia Botrana, que cubrirá 50.000 hectáreas; la actualización de parques industriales y tecnológicos; y los programas Enlace y Enlazados para la capacitación y la creación de empleo formal.

Impuestos

En cuanto a Ingresos Brutos, el proyecto dice que "volverá a reducir su carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios":

Baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca , lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

en servicios conexos a la , lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025. Reducción en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras , equivalente a un 11% menos de presión fiscal.

la alícuota para servicios conexos a la , equivalente a un 11% menos de presión fiscal. Rebaja de entre 0,5 y 1,25 puntos para los servicios vinculados a la industria , lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

para los servicios vinculados a la , lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva. Disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria.

Los Impuesto a los Sellos, destaca la Ley Impositiva 2026, "continuarán en el sendero de reducción iniciado en 2025". La alícuota general bajará al 1% (un 20% menos que el valor del año pasado). También se reducirá en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14%.

presentación presupuesto 2026, victor fayad, galería Víctor Fayad, en la presentación del Presupuesto 2026. Foto: Yemel Fil

Respecto al Impuesto Automotor, se actualizarán las categorías según la inflación proyectada y se incorporará un pago único liberatorio para motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior. Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

En 2026, el Impuesto Inmobiliario aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Deuda pública

La Provincia solicitió refinanciar unos $350.000 millones, lo que implica un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año.

Al 30 de junio de 2025, el stock de deuda de la Administración Central ascendía a $932.005 millones, equivalente a U$S 780,5 millones, lo que representa una reducción del 48% en comparación con diciembre de 2015, indicó el Gobierno de Mendoza. Del total, el 73% está denominado en dólares, aunque la exposición se atenúa gracias a los ingresos por regalías percibidos en esa moneda.

Además, el Gobierno quiere conseguir nuevo financiamiento por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.