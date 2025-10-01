1 de octubre de 2025
Presupuesto 2026

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

El Ejecutivo volvió a solicita el rollover para afrontar los vencimientos de 2026. La aprobación exige dos tercios en ambas cámaras y deberá acordar con la oposición.

El gobernador solicitó autorización para rollear los vencimientos de deuda

Foto: Cristian Lozano

La votación requerirá apoyo calificado (dos tercios) en Diputados y el Senado, por lo que el oficialismo deberá negociar con la oposición si quiere asegurar la herramienta financiera el año próximo.

Embed - LOS PILARES DEL PRESUPUESTO 2026: IMPUESTOS, OBRAS Y DEUDA

Refinanciación de la deuda: el detalle del pedido del Gobierno de Mendoza

El pedido oficial comprende un canje de pasivos cuyo objetivo es mejorar el perfil de vencimientos y liberar recursos en 2026. Según la presentación ante legisladores, el desglose de los vencimientos que el Gobierno busca refinanciar es el siguiente:

  • US$90 millones en pagos de capital en moneda extranjera del crédito contraído en 2016, en la primera gobernación de Cornejo.
  • $125.000 millones asociados a dos títulos con tasa TAMAR.
  • $70.000 millones correspondientes a un bono ajustado por CER.
  • $30.000 millones en vencimientos mensuales de préstamos bancarios y organismos multilaterales.
Los vencimientos de deuda pública que el gobierno de Aflredo Cornejo pretende refinanciar.

Víctor Fayad justificó el pedido de rollover

El ministro defendió la herramienta y la describió como “neutra en materia del tamaño de la deuda”: cambiar una deuda cara en moneda extranjera por otra más barata en pesos, con lo que —dijo— se mejora la sostenibilidad del pasivo y se liberan recursos para obra pública. Sostuvo que la refinanciación permite destinar fondos a inversiones en lugar de amortizaciones.

En su exposición, Fayad también explicó que, por las emisiones en pesos de los últimos años, se liberaron recursos que ayudaron a acomodar vencimientos (destacó que acciones anteriores permitieron aliviar pagos previstos en años recientes), y que el pedido actual no implica un aumento del stock agregado de pasivos, salvo el financiamiento nuevo destinado a proyectos de inversión (cuyo aval también requiere los dos tercios de ambas cámaras).

V&iacute;ctor Fayad present&oacute; el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye pedido de rollover.

Víctor Fayad presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye pedido de rollover.

El stock de deuda y qué necesita Cornejo para refinanciarla

Según el último informe trimestral de Hacienda, al 30 de junio de 2025 el stock de deuda de la Administración Central era de $932.005 millones, equivalente a aproximadamente US$780,5 millones. Del total, el 73% está denominado en dólares.

La autorización para el roll over exige una mayoría calificada (dos tercios) en ambas cámaras, requisito que convierte la votación en un trámite político: el oficialismo necesita sumar legisladores opositores para aprobar la herramienta antes de que venzan los compromisos. La votación se da en plena campaña electoral, lo que complica las negociaciones políticas y puede condicionar el cronograma de tratamiento.

El proyecto ingresó formalmente y ya comenzó el debate en comisiones: la Legislatura deberá analizar el pedido de refinanciación y definir si concede el aval por los $350.000 millones.

Si la autorización se aprueba, la Provincia podrá avanzar en los canjes previstos y “liberar” los recursos anunciados para el plan de obras. Si no, los vencimientos deberán afrontarse con recursos propios o mediante colocaciones en condiciones de mercado.

