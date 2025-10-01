De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó este miércoles el proyecto del Presupuesto 2026 y anunció que el Ejecutivo provincial pedirá a la Legislatura autorización para un “ rollover” por $350.000 millones para refinanciar los vencimientos de deuda previstos para el año próximo.

La votación requerirá apoyo calificado (dos tercios) en Diputados y el Senado , por lo que el oficialismo deberá negociar con la oposición si quiere asegurar la herramienta financiera el año próximo.

El pedido oficial comprende un canje de pasivos cuyo objetivo es mejorar el perfil de vencimientos y liberar recursos en 2026. Según la presentación ante legisladores, el desglose de los vencimientos que el Gobierno busca refinanciar es el siguiente:

Los vencimientos de deuda pública que el gobierno de Aflredo Cornejo pretende refinanciar.

Víctor Fayad justificó el pedido de rollover

El ministro defendió la herramienta y la describió como “neutra en materia del tamaño de la deuda”: cambiar una deuda cara en moneda extranjera por otra más barata en pesos, con lo que —dijo— se mejora la sostenibilidad del pasivo y se liberan recursos para obra pública. Sostuvo que la refinanciación permite destinar fondos a inversiones en lugar de amortizaciones.

En su exposición, Fayad también explicó que, por las emisiones en pesos de los últimos años, se liberaron recursos que ayudaron a acomodar vencimientos (destacó que acciones anteriores permitieron aliviar pagos previstos en años recientes), y que el pedido actual no implica un aumento del stock agregado de pasivos, salvo el financiamiento nuevo destinado a proyectos de inversión (cuyo aval también requiere los dos tercios de ambas cámaras).

Víctor Fayad presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye pedido de rollover.

El stock de deuda y qué necesita Cornejo para refinanciarla

Según el último informe trimestral de Hacienda, al 30 de junio de 2025 el stock de deuda de la Administración Central era de $932.005 millones, equivalente a aproximadamente US$780,5 millones. Del total, el 73% está denominado en dólares.

La autorización para el roll over exige una mayoría calificada (dos tercios) en ambas cámaras, requisito que convierte la votación en un trámite político: el oficialismo necesita sumar legisladores opositores para aprobar la herramienta antes de que venzan los compromisos. La votación se da en plena campaña electoral, lo que complica las negociaciones políticas y puede condicionar el cronograma de tratamiento.

El proyecto ingresó formalmente y ya comenzó el debate en comisiones: la Legislatura deberá analizar el pedido de refinanciación y definir si concede el aval por los $350.000 millones.

Si la autorización se aprueba, la Provincia podrá avanzar en los canjes previstos y “liberar” los recursos anunciados para el plan de obras. Si no, los vencimientos deberán afrontarse con recursos propios o mediante colocaciones en condiciones de mercado.