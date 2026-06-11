11 de junio de 2026
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Empleo no registrado: cómo acceder al nuevo régimen de ARCA para regularizar trabajadores

ARCA lanzó un régimen para que empleadores regularicen trabajadores con quitas de deuda y en cuotas. En qué consiste y cómo acceder.

Empleo no registrado: cómo acceder al nuevo régimen de ARCA para regularizar trabajadores

Empleo no registrado: cómo acceder al nuevo régimen de ARCA para regularizar trabajadores

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una herramienta que permite regularizar relaciones laborales mediante importantes condonaciones de deuda y planes de pago de hasta 72 cuotas.

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Se establecen requisitos y plazos para regularizar a trabajadores.

Se establecen requisitos y plazos para regularizar a trabajadores.

Qué relaciones laborales pueden regularizarse

El régimen alcanza a vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión.

Los empleadores podrán adherirse hasta el 28 de noviembre de 2026 e incluir obligaciones devengadas hasta el período octubre de este año.

La medida contempla tanto relaciones laborales totalmente no registradas como aquellas deficientemente registradas, ya sea porque se declaró una fecha de ingreso posterior a la real o porque se informó una remuneración inferior a la efectivamente percibida por el trabajador.

Condonaciones de deuda según el tamaño de la empresa

El PER prevé la condonación parcial de deudas por aportes y contribuciones destinados a distintos subsistemas de la seguridad social, entre ellos el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.

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En los últimos años creció fuertemente el empleo no registrado.

En los últimos años creció fuertemente el empleo no registrado.

Los porcentajes de condonación son los siguientes:

  • Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: 90%.
  • Medianas Empresas (Tramo 1 y 2): 80%.
  • Resto de los empleadores: 70%.

Además, se establece una condonación del 100% de la deuda correspondiente a aportes y contribuciones vinculados al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Pago al contado o en cuotas

Para la deuda que no resulte condonada, ARCA habilitó dos modalidades de cancelación, que deberán concretarse antes del 28 de noviembre de 2026.

Quienes opten por el pago al contado accederán a una reducción adicional del 50% sobre el monto restante.

También se podrán adherir a planes de facilidades de pago con cuotas mensuales y una tasa de financiación del 1%.

Las condiciones varían según el tipo de empleador:

  • Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: hasta 72 cuotas y anticipo del 3%.
  • Medianas Empresas: hasta 48 cuotas y anticipo del 4%.
  • Demás empleadores: hasta 36 cuotas y anticipo del 5%.

En todos los casos, el monto mínimo tanto de cada cuota como del pago a cuenta será de $50.000.

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ARCA habilitó dos modalidades de cancelación de deudas.

ARCA habilitó dos modalidades de cancelación de deudas.

Cómo adherirse y quiénes quedan excluidos

Los empleadores deberán realizar el trámite mediante el servicio con Clave Fiscal "Simplificación Registral", utilizando los códigos de modalidad de contratación correspondientes a cada categoría.

En los casos de rectificación de remuneraciones, se deberá utilizar el sistema "Declaración en Línea" o las versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

La norma excluye a las relaciones laborales del sector público nacional, provincial y municipal. Tampoco podrán adherirse los trabajadores que ya hubieran sido regularizados previamente en el marco de la Ley de Bases.

La resolución ya se encuentra vigente, aunque ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente operativos a partir del 16 de junio de 2026.

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