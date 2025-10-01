Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , presentó este miércoles los proyectos de Ley de Presupuesto , Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026 en la Legislatura, junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema . Los funcionarios explicaron que para el próximo ejercicio en la provincia de Mendoza está centrada en el equilibrio fiscal , la baja de impuestos y el sostenimiento de la deuda pública .

Los enviados del Gobierno de Mendoza presentaron los lineamientos de las iniciativas y respondieron preguntas de los legisladores respecto a la "ley de leyes" que, según el oficialismo, permite alcanzar "los niveles de inversión pública más alta en 26 años".

Los ejes del Presupuesto del gobernador Alfredo Cornejo del próximo ejercicio son: el fomento de la inversión para el desarrollo sostenido; el equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva para incentivar la creación de empleo ; y la administración sostenible de la deuda pública .

Según el proyecto del Gobierno, la inversión pública alcanzará el 14,5% de los gastos totales para 2026, "la mayor participación de los últimos 26 años":

Obras viales

Recuperación de comisarías

Ampliación y modernización de hospitales

Digitalización del sistema de salud

Construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad

Continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Además, están previstas 32 obras financiadas con Fondos de Resarcimiento por daños de la Promoción Industrial, con una inversión de $1.006.832 millones, a ejecutar entre 2025 y 2028, distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

A esto se sumará la campaña trianual contra la Lobesia Botrana, que cubrirá 50.000 hectáreas; la actualización de parques industriales y tecnológicos; y los programas Enlace y Enlazados para la capacitación y la creación de empleo formal.

Reducción de impuestos y equilibrio fiscal

En cuanto a Ingresos Brutos, el proyecto dice que "volverá a reducir su carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios":

Baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca , lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

en servicios conexos a la , lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025. Reducción en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras , equivalente a un 11% menos de presión fiscal.

la alícuota para servicios conexos a la , equivalente a un 11% menos de presión fiscal. Rebaja de entre 0,5 y 1,25 puntos para los servicios vinculados a la industria , lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

para los servicios vinculados a la , lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva. Disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria.

Los Impuesto a los Sellos, destaca la Ley Impositiva 2026, "continuarán en el sendero de reducción iniciado en 2025". La alícuota general bajará al 1% (un 20% menos que el valor del año pasado). También se reducirá en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14%.

Respecto al Impuesto Automotor, se actualizarán las categorías según la inflación proyectada y se incorporará un pago único liberatorio para motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior. Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

En 2026, el Impuesto Inmobiliario aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz. Además, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.

Administración sostenible de la deuda pública

Al 30 de junio de 2025, el stock de deuda de la Administración Central ascendía a $932.005 millones, equivalente a U$S 780,5 millones, lo que representa una reducción del 48% en comparación con diciembre de 2015, indicó el Gobierno de Mendoza. Del total, el 73% está denominado en dólares, aunque la exposición se atenúa gracias a los ingresos por regalías percibidos en esa moneda.

Los principales acreedores son los tenedores de bonos (68,2%, de los cuales el 67% corresponde al bono en dólares PMM29), organismos multilaterales como BID y BIRF (27%), el Banco Nación (4,6%) y, en menor medida, el Gobierno Federal (0,3%).

"Con esta estrategia, Mendoza mantiene un perfil de deuda que consolida una administración responsable que ha permitido desendeudar significativamente a la Provincia, al tiempo que mejora la eficiencia en el uso de los recursos públicos", señaló la Provincia.

Herramientas para mejorar la eficiencia en el gasto destinado al personal

Otro de los puntos de "la ley de leyes" habla de mejorar la eficiencia del gasto en personal. En lugar de incrementos salariales lineales, se incorporarán adicionales por productividad que valoran el cumplimiento de metas institucionales, la dedicación docente y el desempeño de profesionales de la salud.

Foto: Yemel Fil

"Se vinculará la retribución con resultados concretos, fortaleciendo la capacidad del Estado para cumplir con sus objetivos sin comprometer la sostenibilidad fiscal", explicó el Gobierno.

El ministro Víctor Fayad indicó que "la economía cayó del año pasado" y que en 2024 "no alcanzó a recuperarse del todo", lo que generó una caída en la recaudación. "En el caso de ingresos brutos, la disminución de este año va a ser cerca del 2%, producto de la disminución de tasas, y el año pasado fue algo parecido, a lo que se sumó una caída importante de más del 4% por la disminución de la actividad".

Natalio Mema, por su parte, señaló: "No podemos hacer una comparación entre la Nación y la provincia porque en definitiva si se quiere se podría comparar el país de hoy con en la provincia de hace ocho años. No estamos en la misma situación, afortunadamente, nosotros ya venimos con una conducta de equilibrio fiscal y eso nos permite poder invertir en infraestructura y el Gobierno nacional lo que está buscando es inversión privada".

"El gran inconveniente que tenemos es que si bien ha habido una baja importante de la inflación, lo que trae una mejora en la calidad de vida, todavía hay un impacto en la economía de todos los argentinos en general y todavía no trae una estabilidad económica como para que la las personas o empresas inviertan a largo plazo", añadió.

Deuda pública

Respecto al roll over, el funcionario explicó: "La refinanciación de deuda es cambiar una deuda por otra, cambiar una deuda cara y en moneda extranjera por una deuda barata y en moneda local, lo que hace que la deuda de la provincia sea mucho más sostenible, eso no altera el tamaño de la deuda, sí mejora sus condiciones de la deuda. La provincia mantiene sus niveles de endeudamiento en niveles sostenibles, producto de haberla bajado más de 40% desde los niveles de 2016".

La deuda actual de Mendoza, Fayad afirmó: "Necesitamos seguir refinanciándolo porque eso nos libera recursos. Respecto de los nuevos financiamientos que estamos pidiendo son para el plan de obras, eso sí es nueva deuda pero aspiramos a conseguirla de organismos blandos, son deudas que tienen mucho plazo de amortización, muy buenas condiciones de interés y un periodo de gracia lo suficientemente largo como para que los proyectos puedan mejorar".