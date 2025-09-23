Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

El debate que se viene

El gobernador adelantó algunos de los lineamientos del Presupuesto 2026, en sintonía con la pauta nacional. Conocé algunas de las previsiones.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Luego de que el presidente Javier Milei diera a conocer el proyecto de Presupuesto 2026, tras dos años sin pauta; el gobernador Alfredo Cornejo dio los lineamientos de lo que será la "ley de leyes" de Mendoza para el año próximo. Las previsiones.

El gobernador explicó este martes algunas pautas del Presupuesto 2026 para la provincia de Mendoza, tras conocerse el proyecto que Javier Milei enviara al Congreso, tras dos años de administrar con una presupuesto reconducido de 2023.

Una vez conocidas las variables nacionales, como un aumento del PBI del 4,5%, una inflación del 10%, un dólar a $1.400, entre otras; Cornejo explicó en qué consiste su presupuesto, que deberá presentar en las próximas semanas a la Legislatura. Fue en diálogo con la prensa tras participar del foro "Claves para una Argentina Competitiva", para evaluar la economía que se viene.

Qué lineamientos tendrá el Presupuesto 2026 para la provincia de Mendoza

"La idea es es sostener la línea que traemos en los últimos años, que es no aumentar impuestos, seguir bajándolo. Hay baja de Ingresos Brutos. Es seguir haciendo mejor la calidad del gasto. Vamos a tener un aumento en educación, un aumento en seguridad y un aumento en salud y vamos a vamos a intentar mantener lo que se ha ejecutado en este año", anticipó Alfredo Cornejo.

"Vamos a tratar de mantener el equilibrio fiscal. No aspiramos a a superávit, sino al equilibrio, porque la verdad que la recaudación ha bajado", dijo el gobernador.

El gobernador Alfredo Cornejo explicó algunas pautas del Presupuesto 2026 para la provincia de Mendoza.

"El superávit de nada nos sirve, cuando queremos sostener la obra pública, queremos sostener las obras de infraestructura", explicó Cornejo.

"El gobierno nacional aspira a que las obras las haga el sector privado. Las eléctricas, las viales y demás. Pero el lineamiento del presupuesto va a ser que hasta tanto aparezca ese sector privado, hacer las las rutas, las líneas de transporte eléctrico,¡.. Vamos a tener que seguir sosteniéndolas desde el Estado provincial", destacó.

En otro orden, el ministro de Hacienda y Presupuesto, Víctor Fayad, había anticipado que el Presupuesto 2026 pediría otra vez roll over de la deuda.

Alfredo Cornejo sobre el presupuesto nacional

Además, Cornejo se expresó sobre el Presupuesto nacional: "Es muy relevante tener presupuesto. Los dos últimos años el gobierno ha trabajado sin presupuesto. Eso no es una buena señal institucional. Incluso en el 2024, por no buscar una negociación, se prefirió seguir sin presupuesto", cuestionó.

"Ahora parece que ha cambiado la orientación y el gobierno quiere tener presupuesto y celebro eso. Yo creo que la Argentina tiene que tener presupuesto y que los presupuestos deben cumplirse. Porque sino, no hay reglas de claro clara de juego para el sector público y para para las provincias", advirtió.

"Esperamos que las metas sean realistas. Tiene un dólar a $1.400, algo que está en el en el límite de la banda que ha fijado el Gobierno Nacional. Esperamos que sea realista y que se se mantenga en eso. Y si lo tiene que corregir, que también se corrija en el presupuesto", agregó el gobernador.

"Hace muchísimos años que la Argentina no crece. Y muchísimos años donde no tenemos un presupuesto realista. Ojalá el Gobierno Nacional acierte y tengamos un presupuesto realista y reglas de juegos clara para el sector privado", agregó el gobernador.

